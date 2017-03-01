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بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 11:50 بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي | بوليتيك
بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي
علمت ''شوف تيفي'' أن نجيب الوزارني سيعود لحزب العهد الديموقراطي الذي غادره سابقا، للترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة الحسيمة.


بوليتيك
شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن نجيب الوزارني سيعود لحزب العهد الديموقراطي الذي غادره سابقا، للترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة الحسيمة.

وأضاف مصدر "لشوف تيفي" ، أن قيادة حزب العهد الديموقراطي ستنظم مؤتمرها صبيحة اليوم الأحد بالمقر المركزي للحزب، بعد إجتماعات ماراطونية وتنسيقية مع جميع الأطراف التي كانت متصارعة داخل الحزب.

وحسب ذات المصدر، فقد تم الإتفاق على تخصيص منصب جديد للأمين العام السابق نجيب الوزاني، حيث ينتظر منحه صفة رئيس شرفي للحزب ومنحه بعض المسؤوليات في الحزب، في حين أن إختصاصات الأمين العام لن يتم المس بها.

وسبق لنجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، أن قرر طرد قياديين من حزبه ومقاضاتهم بعد محاولتهم اقتحام المقر المركزي للحزب في الرباط، إحتجاجا على ترشحه في الحسيمة باسم حزب العدالة والتنمية لكنه فشل في الوصول إلى قبة البرلمان.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نجيب الوزاني الأمين العام للحزب العهد الديموقراطي المؤثمر شوف تيفي

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