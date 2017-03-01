تأخر المغرب في إصلاح التعليم يخرج نقابيين للإحتجاج في الشارع ضد سياسة الحكومة ﻿

بدعوة من المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يحتج في هذه الأثناء المئات من منخرطي وأعضاء النقابة أمام مقر وزارة التربية الوطنية ضد السياسة الحكومية في مجال التعليم.



بوليتيك

شوف تيفي



بدعوة من المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يحتج في هذه الأثناء المئات من منخرطي وأعضاء النقابة أمام مقر وزارة التربية الوطنية ضد السياسة الحكومية في مجال التعليم.



وحسب عضو بالمكتب الإقليمي بالرباط الداعي للشكل الإحتجاجي اليوم الأحد من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، "فالسياسة الحكومية المتبعة في مجال التعليم، جعلت المغرب يحتل الصفوف الأخيرة بين الدول في مجال التربية والتعليم".



وأضاف ذات العضو في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" الإحتجاج أمام الوزارة هو للتنبيه وإعلان رفض مشروع قانون الإطار الذي تقدمت به الحكومة لفرض رسوم التسجيل على أبناء وبنات المغاربة كمقدمة لضرب مجانية التعليم، وكذلك من أجل تعليم عمومي جيد.



وأفاد ذات المصدر، إن المؤشرات والمعطيات تؤكد أن الحكومة الحالية ستسير في نهج حكومة عبد الإله بن كيران، حيث جعلت من الصحة والتعليم "الحائط القصير" لتمرير ما يعتبره إصلاحات هيكلية ستفضي لدفع الأسر المغربية مقابلا ماديا كبيرا لتدريس أبنائها في المؤسسات العمومية.





