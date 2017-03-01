عاجل..استنفار أمني وتدابير أمنية مشددة وانتشار لسبعة آلاف عسكري في فرنسا في هذه اللحظات..وهذا ما يقع ﻿

يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد وسط تدابير أمنية مشددة بسبب مخاوف من وقوع اعتداءات، في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل فرنسا و الاتحاد الأوروبي، ووسط ترقب شديد

"شوف تيفي"



يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد وسط تدابير أمنية مشددة بسبب مخاوف من وقوع اعتداءات، في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل فرنسا و الاتحاد الأوروبي، ووسط ترقب شديد لنتائجها التي يصعب التكهن بها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأوضحت الوكالة أن فرنسا وبعد ثلاثة أيام من اعتداء في قلب باريس تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأدى إلى مقتل شرطي، قررت نشر خمسون ألف شرطي وسبعة آلاف عسكري في جميع أنحاء البلاد لضمان حسن سير عمليات الاقتراع.

وأضافت ذات الوكالة أن من أصل 11 مرشحا يتواجهون في الدورة الأولى من الانتخابات، تشتد المنافسة بين أربعة منهم يتصدرون نوايا الأصوات، وفي طليعتهم الوسطي الشاب إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، يتبعهما بفارق طفيف المحافظ فرنسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.