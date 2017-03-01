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بعد لقائهما الأسبوع الماضي: الموت يفجع صديق سعد المجرد

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 10:58 بعد لقائهما الأسبوع الماضي: الموت يفجع صديق سعد المجرد | ثقافة و فنون
بعد لقائهما الأسبوع الماضي: الموت يفجع صديق سعد المجرد
بعد أيام قليلة من لقائه بالفنان المغربي سعد المجرد عقب مغادرته سجن فلوري، تلقى مدير أعماله وصديقه اللبناني كريم أبي باغي خبرا مؤلما، حيث فارقت والدته الحياة أمس السبت بعد معاناة طويلة مع المرض.

"شوف تيفي"


بعد أيام قليلة من لقائه بالفنان المغربي سعد المجرد عقب مغادرته سجن فلوري، تلقى مدير أعماله وصديقه اللبناني كريم أبي باغي خبرا مؤلما، حيث فارقت والدته الحياة أمس السبت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وحسب موقع "الجرس" الفني فإن أمين أبي ياغي مدير أعمال إليسا وشقيقه كريم مدير أعمال لمجرد والذي يعيش في الإمارات العربية فجعا بالخبر المؤلم ومن المنتظر أن يصلا اليوم الأحد إلى لبنان لإقامة العزاء وتوديع والدتهما.

تجدر الإشارة إلى أن كريم أبي ياغي كان أول من التقى به الفنان المغربي سعد المجرد بعد ساعات من مغادرته سجن فلوري، حيث ظهرا معا في الصورة الأولى لـ "المعلم" بعدما عانق الحرية .

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد كريم أبي ياغي اللبناني

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