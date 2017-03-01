منظمة أخنوش للمحامين تختار النقيب أيت معطى الله رئيسا لها ﻿

أختار المجلس الوطني لمنظمة المحامين التجمعيين، أول يوم أمس السبت 21 أبريل2017، النقيب عبد الصادق ايت معطى الله، رئيسا للمكتب التنفيذي للمنظمة بالإجماع.

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أختار المجلس الوطني لمنظمة المحامين التجمعيين، أول يوم أمس السبت 21 أبريل2017، النقيب عبد الصادق ايت معطى الله، رئيسا للمكتب التنفيذي للمنظمة بالإجماع.



وقال معطى الله في كلمة له بالمناسبة، إن '' منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب، تعد أولى التنظيمات الموازية الحزبية للتجمع الوطني للأحرار التي تخرج إلى حيز الوجود''، مشيرا إلى أن هاجس المنظمة هو '' امتلاك سياسة قانونية ذات بعد حقوقي، لذلك فهي تراهن على إطلاق دينامية النقاش والتناظر الحر، إسهاما منها في تجويد الخطاب السياسي، وإنتاج الأفكار، ونخب مؤهلة ، وقادرة عملا على تحمل المسؤولية في التدبير الحسن للطاقات والكفاءات التي يتوفر عليها الحزب''. وشدد معطى الله على '' ضرورة تأسيس المكاتب الجهوية والإقليمية للمنظمة، من اجل استقطاب الكفاءات المهنية.



ومن جهته أكد سعد بنمبارك، رئيس اللجنة التحضيرية للمنظمة، بأن منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب، ستعمل بالأساس على '' بلورة القوانين والدفاع عن القضايا المهنية للمحامين، والترافع عن الحزب، وأضاف المتحدث ذاته، '' إننا نؤسس ذرعا من أذرع الحزب الحقوقية والقانونية''، مشددا في ذات السياق على ضرورة انفتاح المنظمة على المؤسسات الحقوقية والقانونية ذات الصلة بمجال اشتغالها، على المستويين الدولي والوطني، وعقد شراكات مع الفاعلين الحقوقيين كل بحسب مجال اشتغاله، وتنظيم منتديات وأيام دراسية وموائد مستديرة ومناظرات ذات بعد وطني ودولي''.







