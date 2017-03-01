 منظمة أخنوش للمحامين تختار النقيب أيت معطى الله رئيسا لها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل .. إخلاء مركز اقتراع بفرنسا بسبب سيارة مشبوهة | دولي

عاجل .. إخلاء مركز اقتراع بفرنسا بسبب سيارة مشبوهة

بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي | بوليتيك

بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي

تأخر المغرب في إصلاح التعليم يخرج نقابيين للإحتجاج في الشارع ضد سياسة الحكومة | مجتمع

تأخر المغرب في إصلاح التعليم يخرج نقابيين للإحتجاج في الشارع ضد سياسة الحكومة

عاجل..استنفار أمني وتدابير أمنية مشددة وانتشار لسبعة آلاف عسكري في فرنسا في هذه اللحظات..وهذا ما يقع | دولي

عاجل..استنفار أمني وتدابير أمنية مشددة وانتشار لسبعة آلاف عسكري في فرنسا في هذه اللحظات..وهذا ما

بعد لقائهما الأسبوع الماضي: الموت يفجع صديق سعد المجرد | ثقافة و فنون

بعد لقائهما الأسبوع الماضي: الموت يفجع صديق سعد المجرد

منظمة أخنوش للمحامين تختار النقيب أيت معطى الله رئيسا لها | بوليتيك

منظمة أخنوش للمحامين تختار النقيب أيت معطى الله رئيسا لها

جاد لمالح ضرباتو العين وها شنو وقع ليه بسهرة فكاليفورنيا الأميريكية | ثقافة و فنون

''جاد لمالح'' ضرباتو العين وها شنو وقع ليه بسهرة فكاليفورنيا الأميريكية

عاجل ..قصف إسرائيلي على القنيطرة السورية..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل ..قصف إسرائيلي على القنيطرة السورية..وهذا عدد القتلى

هام للمغاربة.. أجواء مشمسة ورياح قوية في هذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة.. أجواء مشمسة ورياح قوية في هذه المناطق اليوم الأحد

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

منظمة أخنوش للمحامين تختار النقيب أيت معطى الله رئيسا لها

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 10:49 منظمة أخنوش للمحامين تختار النقيب أيت معطى الله رئيسا لها | بوليتيك
منظمة أخنوش للمحامين تختار النقيب أيت معطى الله رئيسا لها
أختار المجلس الوطني لمنظمة المحامين التجمعيين، أول يوم أمس السبت 21 أبريل2017، النقيب عبد الصادق ايت معطى الله، رئيسا للمكتب التنفيذي للمنظمة بالإجماع.

 

شوف تيفي


أختار المجلس الوطني لمنظمة المحامين التجمعيين، أول يوم أمس السبت 21 أبريل2017، النقيب عبد الصادق ايت معطى الله، رئيسا للمكتب التنفيذي للمنظمة بالإجماع.


وقال معطى الله في كلمة له بالمناسبة، إن '' منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب، تعد أولى التنظيمات الموازية الحزبية للتجمع الوطني للأحرار التي تخرج إلى حيز الوجود''، مشيرا إلى أن هاجس المنظمة هو '' امتلاك سياسة قانونية ذات بعد حقوقي، لذلك فهي تراهن على إطلاق دينامية النقاش والتناظر الحر، إسهاما منها في تجويد الخطاب السياسي، وإنتاج الأفكار، ونخب مؤهلة ، وقادرة عملا على تحمل المسؤولية في التدبير الحسن للطاقات والكفاءات التي يتوفر عليها الحزب''. وشدد معطى الله على '' ضرورة تأسيس المكاتب الجهوية والإقليمية للمنظمة، من اجل استقطاب الكفاءات المهنية.


ومن جهته أكد سعد بنمبارك، رئيس اللجنة التحضيرية للمنظمة، بأن منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب، ستعمل بالأساس على '' بلورة القوانين والدفاع عن القضايا المهنية للمحامين، والترافع عن الحزب، وأضاف المتحدث ذاته، '' إننا نؤسس ذرعا من أذرع الحزب الحقوقية والقانونية''، مشددا في ذات السياق على ضرورة انفتاح المنظمة على المؤسسات الحقوقية والقانونية ذات الصلة بمجال اشتغالها، على المستويين الدولي والوطني، وعقد شراكات مع الفاعلين الحقوقيين كل بحسب مجال اشتغاله، وتنظيم منتديات وأيام دراسية وموائد مستديرة ومناظرات ذات بعد وطني ودولي''.

 




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التجمع الوطني للأحرار أخنوش منظمة المحامين التجمعيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي | بوليتيك

بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي

إدريس لشكر..يهاجم إسماعيل العلوي ويمدح حسناء أبو زيد | بوليتيك

إدريس لشكر..يهاجم إسماعيل العلوي ويمدح حسناء أبو زيد

إدريس لشكر:العثماني رجل دولة بامتياز والحكومة ستكمل ولايتها | بوليتيك

إدريس لشكر:العثماني رجل دولة بامتياز والحكومة ستكمل ولايتها

بالصور.. الملك محمد السادس يحل بفاس مباشرة بعد عودته من أمريكا...واستعدادات مكثفة بالعاصمة العلمية | بوليتيك

بالصور.. الملك محمد السادس يحل بفاس مباشرة بعد عودته من أمريكا...واستعدادات مكثفة بالعاصمة العلمية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دردشة رائعة مع الإخوة بلمير: ولاد لفشوش إلا ضسروا خاصهوم العصا.. هذا هو جديدنا الفني والحياة مافيهاش غير الفلوس | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

دردشة رائعة مع الإخوة بلمير: ''ولاد لفشوش'' إلا ضسروا خاصهوم العصا.. هذا هو جديدنا الفني والحياة مافيهاش غير الفلوس

بالفيديو | الفنان موس ماهر محيح في حفل خيري والأجواء خيالية | قنوات أخرى

بالفيديو | الفنان موس ماهر محيح في حفل خيري والأجواء خيالية

مؤتمر لطب الأسنان موجه لافريقيا بمدينة مراكش تحت شعار نحو صحة الفم المُثلى | مال و أعمال

مؤتمر لطب الأسنان موجه لافريقيا بمدينة مراكش تحت شعار'' نحو صحة الفم المُثلى''

الفيديو المؤثر الذي يبحث عنه الجميع.. لقطة يوم أمس من لالة العروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط لاهداء أمّه العمرة | قنوات أخرى

الفيديو المؤثر الذي يبحث عنه الجميع.. لقطة يوم أمس من ''لالة العروسة''.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط لاهداء أمّه ''العمرة''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل .. إخلاء مركز اقتراع بفرنسا بسبب سيارة مشبوهة | دولي
منذ 5 دقائق

عاجل .. إخلاء مركز اقتراع بفرنسا بسبب سيارة مشبوهة

بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي | بوليتيك

بعد فشله في الوصول للبرلمان باسم البيجيدي ...الوزاني يعود لحزب العهد الديموقراطي

تأخر المغرب في إصلاح التعليم يخرج نقابيين للإحتجاج في الشارع ضد سياسة الحكومة | مجتمع

تأخر المغرب في إصلاح التعليم يخرج نقابيين للإحتجاج في الشارع ضد سياسة الحكومة

عاجل..استنفار أمني وتدابير أمنية مشددة وانتشار لسبعة آلاف عسكري في فرنسا في هذه اللحظات..وهذا ما يقع | دولي

عاجل..استنفار أمني وتدابير أمنية مشددة وانتشار لسبعة آلاف عسكري في فرنسا في هذه اللحظات..وهذا ما

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.