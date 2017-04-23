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جاد لمالح ضرباتو العين وها شنو وقع ليه بسهرة فكاليفورنيا الأميريكية | ثقافة و فنون

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''جاد لمالح'' ضرباتو العين وها شنو وقع ليه بسهرة فكاليفورنيا الأميريكية

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 10:39 جاد لمالح ضرباتو العين وها شنو وقع ليه بسهرة فكاليفورنيا الأميريكية | ثقافة و فنون
''جاد لمالح'' ضرباتو العين وها شنو وقع ليه بسهرة فكاليفورنيا الأميريكية
وجد الكوميدي العالمي ''جاد المالح'' نفسه في وضع لا يحسد عليه يوم الجمعة الماضي , حينما عجز المشرفون على تنظيم حفله بأمريكا في استقطاب عدد كافي من الجماهير لنجم عالمي ظل يلعب عروضه الفنية لسنوات

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



وجد الكوميدي العالمي ''جاد المالح'' نفسه في وضع لا يحسد عليه يوم الجمعة الماضي , حينما عجز المشرفون على تنظيم حفله بأمريكا في استقطاب عدد كافي من الجماهير لنجم عالمي ظل يلعب عروضه الفنية لسنوات بشبابيك مغلقة اينما حل و ارتحل.

و ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أنه و بالرغم من تحديد المنظمين 22 دولار أمريكي كسعر لعرض ''جاد'' الذي لعب بمنطقة ''أورونج كاوني''القربية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية, و هو ثمن لم يسبق للكوميدي المغربي أن قدم به أي عرض في العالم الا أن المنظمين عجزوا عن جلب الجمهور الكافي لهذا العرض.

و أضافت مصادر القناة أن عروض ''لمالح'' بالمغرب لعبت بأثمنة تذاكر توزعت ما بين 1000 و600 درهم في عدد من مدن المملكة, على غرار عدد من العروض التي قدمت بعدد من دول أوروبا, في حين لقي العرض الكوميدي لجاد المالح يوم الجمعة بأمريكا إقبالا جماهيريا ضعيفا .

و بالرغم من الورطة التي وقع بها ''جاد لمالح'' بكاليفورنيا الا أنه شكر كل الحضور في تدوينة له عبر حسابه على الفايسبوك كتب فيها Merci la Californie pour votre'' accueil au Irvine Improv Comedy Club'' , في إشارة الى الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الفنان العالمي.

و يعتبر جاد المالح فنانا و كوميديا عالميا من مواليد البيضاء سنة 1971 , لمع نجمه بعد عودته من كندا نحو باريس من أجل دراسة المسرح حيث قدم عدد من العروض الكوميدية الناجحة و التي ساهمت في شهرته و جعل اسمه كواحد من الأسماء الكبيرة في سماء الكوميدية العالمية .


‫شوف تيفي

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جاد لمالح شوف تيفي كوميديا مغربي المنظمين كاليفورنيا

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