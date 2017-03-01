عاجل ..قصف إسرائيلي على القنيطرة السورية..وهذا عدد القتلى ﻿

"شوف تيفي"
قتل ثلاثة مقاتلين موالين لدمشق على الأقل وأصيب اثنان آخران اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي على معسكر تابع لمجموعات "قوات الدفاع الوطني" في منطقة القنيطرة في جنوب سوريا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.
وأفاد مصدر فرانس بريس أن اعتداء إسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة، أوقع ثلاثة شهداء وجريحين"، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القصف الإسرائيلي حصل صباحا من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان ناجما عن قصف صاروخي أو غارة جوية.
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