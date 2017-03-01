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هام للمغاربة.. أجواء مشمسة ورياح قوية في هذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 09:16 هام للمغاربة.. أجواء مشمسة ورياح قوية في هذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
هام للمغاربة.. أجواء مشمسة ورياح قوية في هذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، انتشار سحب منخفضة عند طلوع النهار قرب السواحل وابتداء من الصباح مع نمو سحب ذات طابع غير مستقر وعاصفي فوق الأطلس، الريف، هضاب والماس والفوسفاط

 

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، انتشار سحب منخفضة عند طلوع النهار قرب السواحل وابتداء من الصباح مع نمو سحب ذات طابع غير مستقر وعاصفي فوق الأطلس، الريف، هضاب والماس والفوسفاط وسهول تادلة، الرحامنة، تانسيفت ، الحوز ، السفوح الشرقية المجاورة للاطلس ومن المحتمل فوق المنطقة الشرقية كذلك.

كما تتوقع اجواء مشمسة بباقي المناطق مع هبوب رياح معتدلة شرقية بمنطقة طنجة، و شمالية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة شرقية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستترأجح درجات الحراة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات وبجنوب المنطقة الشرقية وما بين 12 و17 درجة بشمال المنطقة الشرقية ، بالواجهة المتوسطية، البوغاز، اللكوس، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، سهول المحيط الاطلسي، السهول المتواجدة غرب الاطلس، سوس، الجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بداخل منطقة الغرب وغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل المتوسطية وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل الاطلسية الشمالية والوسطى ، الواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط و والماس، عبدة، الشياضمة، وشمال شرق الاقاليم الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة باللوكوس، الغرب، الشاوية، دكالة، الشياضمة، تانسيفت، الرحامنة، الحوز ، سهول تادلة، داخل منطقة سوس، الجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين أصيلا والصويرة وهائجا بين كاب غير والكويرة وقليل الهيجان الى هائح بباقي المناطق.

 

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