خطير.. بسبب البنزين المهرب..النيران تندلع في محل بكلميم ﻿

اندلعت النيران اليوم السبت،في أحد المحلات بمدينة كلميم، في واقعة خطيرة كادت أن تودي بحياة المحيطين به، حيث تم اكتشاف براميل بنزين مهربة بداخل المحل.

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اندلعت النيران اليوم السبت،في أحد المحلات بمدينة كلميم، في واقعة خطيرة كادت أن تودي بحياة المحيطين به، حيث تم اكتشاف براميل بنزين مهربة بداخل المحل.

وأضافت المصادر ذاتها أن النار تم إخمادها بصعوبة، حيث لم يوقع الحادث ضحايا، بعد أن استطاعت الوقاية المدنية السيطرة على الوضع قبل حدوث الكارثة.

هذا وقد تم فتح تحقيق موسع في النازلة، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.



