إدريس لشكر..يهاجم إسماعيل العلوي ويمدح حسناء أبو زيد ﻿

هاجم إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي على الهواء مباشرة إسماعيل العلوي القيادي وحكيم حزب التقدم والإشتراكية، في برنامج على قناة ''ميدي 1 تيفي'' بث قبل قليل، طالبا له الهداية '' بعد ما

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هاجم إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي على الهواء مباشرة إسماعيل العلوي القيادي وحكيم حزب التقدم والإشتراكية، في برنامج على قناة ''ميدي 1 تيفي'' بث قبل قليل، طالبا له الهداية '' بعد ما بلغ من العمر عتيا''.

وتابع لشكر كلمته بعد سؤال لمقدم البرنامج حول رأيه في إسم إسماعيل العلوي بالقول'' الله يهدينا، بعد ما بلغ من العمر عتيا كيفما كايقولوا بدا..إيوا الله يهديه''، مستدركا '' أحترم تواجد حزبه ضمن الأغلبية الحكومية ولكن..الله يهديه ''.



وعلى عكس موقفه القوي ضد إسماعيل العلوي، مدح لشكر بشكل مفاجئ زميلته القيادية حسناء أبو زيد التي تقود المعارضين للإطاحة به من قيادة الحزب، حيث إعترف الكاتب الأول لحزب الوردة، أن ابو زيد ''أخت وقيادية محترمة وزعيمة سياسية..''، فيما إعتبر أحد مثقفي الحزب بنسالم حميش ''بالوزير فقط''، تزامنا وإلتحاق حميش بمبادرة الأعضاء العشرة بالمكتب السياسي لحزب بوعبيد بهدف قطع الطريق على لشكر العودة إلى زعامة الحزب.





