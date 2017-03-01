 الكحول والمخدرات تشغل الخلاف بين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية ﻿
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الكحول والمخدرات تشغل الخلاف بين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية | ثقافة و فنون

الكحول والمخدرات تشغل الخلاف بين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية

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الكحول والمخدرات تشغل الخلاف بين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 00:22 الكحول والمخدرات تشغل الخلاف بين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية | ثقافة و فنون
الكحول والمخدرات تشغل الخلاف بين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية
اشتعل الخلاف بين النجمتين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية، بسبب اتهام الأخيرة لغريمتها بتناول المخدرات والكحول، لكن الرد جاء سريعا من لطيفة وهاجمت مجددا الفنانة الجزائرية فلة، وطالبتها بإجراء

شوف تيفي
اشتعل الخلاف بين النجمتين لطيفة التونسية وفلة الجزائرية، بسبب اتهام الأخيرة لغريمتها بتناول المخدرات والكحول، لكن الرد جاء سريعا من لطيفة وهاجمت مجددا الفنانة الجزائرية فلة، وطالبتها بإجراء تحاليل الدم، لأنها هي من تتناول المخدرات والمشروبات الكحولية.
ونفت لطيفة اتهامات فلة مؤكدة أنها لا تتعاطى أي نوع من المسكرات، وأنها مستعدة لعمل تحاليل الدم إذا وافقت فلة هي الأخرى، حسب ما كشفت عنه مصادر مصرية اليوم السبت.
إلى ذلك اشتعلت التعليقات من فانز الفنانتين بين مؤيد ومعارض والابتعاد عن المس بالحياة الخاصة للفنان كيفما كانت جنسيته، وأن بعض الخلافات الطفيفة تشعل خلافات كبيرة على بلاطوهات القنوات العربية، بدون أي فائدة تذكر.

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