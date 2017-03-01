غير آجي وطلق.. ها شحال غادي تاخذ جانيت جاكسون من طليقها القطري ﻿

ظهرت رسميا بوادر طلاق الكوبل جانيت جاكسون أخت الراحل ملك البوب العالمي مايكل جاكسون وزوجها الملياردير القطري وسام المانع، وذلك بعد أن كشفت مواقع عالمية ، خبر انفصالهما بصفة رسمية.

شوف تيفي

ظهرت رسميا بوادر طلاق الكوبل جانيت جاكسون أخت الراحل ملك البوب العالمي مايكل جاكسون وزوجها الملياردير القطري وسام المانع، وذلك بعد أن كشفت مواقع عالمية ، خبر انفصالهما بصفة رسمية.

وكشفت مصادر إعلامية أمريكية أن الفنانة الأمريكية جانيت جاكسون، ستحصل على 500 مليون دولار من المليونير القطري وسام المانع، بعد اتفاقهما على الطلاق، وليس 2000 مليون كما أفادت مجموعة من الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة.

ويجمع بين الكوبل القطري والأمريكي ابنا اختارا له من الأسماء "عيسى" والذي ولد قبل ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تعدت فيه جانيت سن الخمسين، وبعد أن عمر زواجها 4 سنوات فقط .