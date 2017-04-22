بالصورة.. من جديد..مجموعة مغربية تخلق الحدث في ''أراب غوت تالنت'' واللجنة شدات راسها ﻿

تأهلت اليوم السبت مجموعة ''مصطفى دنكير'' المغربية، المتخصصة في ألعاب السيرك والمشي فوق الحبال والرقص والقفز، إلى الحلقة النهائية من برنامج ''أراب غوت تالنت'' الذي تقدمه قناة MBC ، حيث اعتاد المغاربة

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تأهلت اليوم السبت مجموعة "مصطفى دنكير" المغربية، المتخصصة في ألعاب السيرك والمشي فوق الحبال والرقص والقفز، إلى الحلقة النهائية من برنامج "أراب غوت تالنت" الذي تقدمه قناة MBC ، حيث اعتاد المغاربة دائما على الإبداع في البرامج العربية الخاصة بالمسابقات.

وقدمت الفرقة عرضا رائعا نال إعجاب أعضاء اللجنة الثلاثة أحمد حلمي و علي جابر ونجوى كرم، خلال العروض المباشرة الثانية من المرحلة النصف نهائية التي قدمت مساء اليوم السبت.

ويرافق فرقة "مصطفى دنكير" إلى النهائي كل من فريق طيف الخيال من مدينة طنجة، الذي قدم عرضا مميزا في فن خيال الظل الراقص، والمتسابقة المغربية إيمان الشميطي اللذان حصلا على "الباز الذهبي" المؤهل مباشرة للنهائي.