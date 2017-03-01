 طريف.. مذيعة معروفة تحرش بها 150 واحد في الشارع وها أشنو وقع ليها ﻿
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طريف.. مذيعة معروفة تحرش بها 150 واحد في الشارع وها أشنو وقع ليها

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 23:32 طريف.. مذيعة معروفة تحرش بها 150 واحد في الشارع وها أشنو وقع ليها | منوعات
طريف.. مذيعة معروفة تحرش بها 150 واحد في الشارع وها أشنو وقع ليها
قررت الإعلامية دعاء صلاح الوقوف لمدة ساعتين بأحد شوارع القاهرة في إطار تجربة اجتماعية قامت بها من أجل جس نبض الشباب المصري وعلاقته بالتحرش، التي عرضت خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها ''مع دودي''

شوف تيفي

قررت الإعلامية دعاء صلاح الوقوف لمدة ساعتين بأحد شوارع القاهرة في إطار تجربة اجتماعية قامت بها من أجل جس نبض الشباب المصري وعلاقته بالتحرش، التي عرضت خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها "مع دودي" المذاع على قناة النهار.

ويوضح الفيديو وقوف الإعلامية وانتظارها لمدة ساعتين في الشارع، حيث كانت النتيجة أنها تعرضت للتحرش من قبل 150 شخص تقريبا، رغم عدم ارتدائها ملابس مثيرة خلال انتظارها في الشارع.

الفيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بالسخرية من المواقف التي تعرضت لها الإعلامية، التي لم يتعرف عليها أغلب المتحرشين بها في الشارع.

‫شوف تيفي

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تحرش مصر القاهرة إعلام قناةالنهار

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طريف.. مذيعة معروفة تحرش بها 150 واحد في الشارع وها أشنو وقع ليها | منوعات

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