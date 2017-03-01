طريف.. مذيعة معروفة تحرش بها 150 واحد في الشارع وها أشنو وقع ليها ﻿

قررت الإعلامية دعاء صلاح الوقوف لمدة ساعتين بأحد شوارع القاهرة في إطار تجربة اجتماعية قامت بها من أجل جس نبض الشباب المصري وعلاقته بالتحرش، التي عرضت خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها ''مع دودي''

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قررت الإعلامية دعاء صلاح الوقوف لمدة ساعتين بأحد شوارع القاهرة في إطار تجربة اجتماعية قامت بها من أجل جس نبض الشباب المصري وعلاقته بالتحرش، التي عرضت خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها "مع دودي" المذاع على قناة النهار.

ويوضح الفيديو وقوف الإعلامية وانتظارها لمدة ساعتين في الشارع، حيث كانت النتيجة أنها تعرضت للتحرش من قبل 150 شخص تقريبا، رغم عدم ارتدائها ملابس مثيرة خلال انتظارها في الشارع.

الفيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بالسخرية من المواقف التي تعرضت لها الإعلامية، التي لم يتعرف عليها أغلب المتحرشين بها في الشارع.