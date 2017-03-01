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إدريس لشكر:العثماني رجل دولة بامتياز والحكومة ستكمل ولايتها

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 23:30 إدريس لشكر:العثماني رجل دولة بامتياز والحكومة ستكمل ولايتها | بوليتيك
إدريس لشكر:العثماني رجل دولة بامتياز والحكومة ستكمل ولايتها
صرح إدريس لشكر قبل قليل من يومه السبت في برنامج على قناة ''ميدي 1 تيفي''، أنه لايرى أي معطى أو تبرير يؤكد سقوط الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني قبل نهاية ولايتها.

شوف تيفي

صرح إدريس لشكر قبل قليل من يومه السبت في برنامج على قناة "ميدي 1 تيفي"، أنه لايرى أي معطى أو تبرير يؤكد سقوط الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني قبل نهاية ولايتها.

وأفاد الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، أن الحكومة ستنهي ولايتها نظرا للمؤشرات الإيجابية التي أعقبت عرض رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، كما أن عبد الإله بن كيران طالب فريق حزب المصباح بالبرلمان مساندة الحكومة، بل أكثر من ذلك" حتى المعارضة اليوم عبرت عن إرتياحها للبرنامج الحكومي" على حد قول لشكر.

وأشاد إدريس لشكر برئيس الحكومة سعد الدين العثماني وبمشاوراته الحكومية، واصفا إياه " برجل الدولة بامتياز".

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