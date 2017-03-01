عاجل..أمن طنجة يوقف ''مول الساموراي'' وكلبه وها كيفاش ﻿

أوقفت مصالح الأمن بطنجة مساء اليوم السبت، شخصا من ذوي السوابق العدلية، وذلك بحي كاسابرطا، بعد مداهمة منزله، بمشاركة عناصر الشرطة القضائية والدائرة الأمنية الخامسة.

شوف تيفي

أوقفت مصالح الأمن بطنجة مساء اليوم السبت، شخصا من ذوي السوابق العدلية، وذلك بحي كاسابرطا، بعد مداهمة منزله، بمشاركة عناصر الشرطة القضائية والدائرة الأمنية الخامسة.

وكشفت مصادر محلية أن الشخص الموقوف كان مبحوثا عنه، حيث تم العثور في منزله على سيفين كبيرين من نوع "ساموراي" وقطع من مخدر الشيرا، كما تم حجز كلب هجومي من فصيلة مشابهة للبيتبول، كان يستخدمه الشخص الموقوف في عملياته الإجرامية.

الموقوف وحسب المصادر ذاتها يشتبه بتنفيذه لاعتداءات بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والقيام بالابتزاز والاتجار في المخدرات، بعد تراكم مجموعة من الشكايات تقدم بها ضحايا اعتداءات بالعنف من طرف الموقوف.