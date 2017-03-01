الضابط الإسرائيلي الشهير أفيخاي يخلق الجدل مرة أخرى وها أشنو قال للفنانة أحلام ﻿

كعادتها تشارك الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها وجمهورها كافة تفاصيل حياتها منذ الصباح وحتى المساء، وتخلق الجدل بخرجاتها في مواقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام'' و''تويتر''، لكن هذه المرة ملأت صفحتها

شوف تيفي

كعادتها تشارك الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها وجمهورها كافة تفاصيل حياتها منذ الصباح وحتى المساء، وتخلق الجدل بخرجاتها في مواقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" و"تويتر"، لكن هذه المرة ملأت صفحتها بالشتائم والاستفزاز للضابط الإسرائيلي الشهير أفيخاي.

وبعد أن غردت "الملكة" أحلام صباح اليوم السبت عبر حسابها الخاص على "تويتر"، بعبارة "صباح الورد"، فاجأها أول المتابعين الذي ردوا التحية، ولم يكن سوى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي قال لها "صباح الموسيقى الطيبة". حيث صدم مجموعة من عشاق نجمتهم المفضلة، ورد عليه الكثيرون بعبارات استفزازية، نظرا لخرجاته الإعلامية ودفاعه عن الآلية الإسرائيلية الصهيونية التي تدهس الفلسطينيين بدون وجه حق.

ليست هذه المرة الأولى التي يشتبك فيها أفخاي أدرعي مع مشاهير عرب، فقد سبق قبل ذلك أن رد على أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عندما أعلن عن وجود أسرى إسرائيليين في قبضتها، فرد أدرعي بحديث نبوي عن الكذب، متهما حماس بالكذب، ما أثار استهجان رواد الشبكات الاجتماعية.