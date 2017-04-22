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بالصور.. الملك محمد السادس يحل بفاس مباشرة بعد عودته من أمريكا...واستعدادات مكثفة بالعاصمة العلمية

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 23:09 بالصور.. الملك محمد السادس يحل بفاس مباشرة بعد عودته من أمريكا...واستعدادات مكثفة بالعاصمة العلمية | بوليتيك
بالصور.. الملك محمد السادس يحل بفاس مباشرة بعد عودته من أمريكا...واستعدادات مكثفة بالعاصمة العلمية
تعرف مدينة فاس هذه الأيام حركية غير عادية واستعدادات مكثفة، وذلك من أجل استقبال الملك محمد السادس الذي سيعود من عطلته بأمريكا مباشرة إلى مدينة فاس.

شوف تيفي

تعرف مدينة فاس هذه الأيام حركية غير عادية واستعدادات مكثفة، وذلك من أجل استقبال الملك محمد السادس الذي سيعود من عطلته بأمريكا مباشرة إلى مدينة فاس.

وستعرف هذه الزيارة الملكية تدشين عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية و التي ستغير لا محالة وجه العاصمة العلمية فاس التي تعرف ركودا اقتصاديا وتراجعا كبيرا في مختلف المجالات ، وحسب مصادرنا فالسلطات المحلية بالمدينة يعملون على قدم وساق استعدادا لهذه الزيارة الملكية التي تنتظرها ساكنة فاس بشغف كبير...حيث أصبحت طرقات وشوارع العاصمة العلمية ورشا مفتوحا من خلال تبليط الأرصفة وزرع الأشجار وتنظيف بعض الممرات والأزقة .

‫شوف تيفي

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فاس زيارة ملكية عاصمة

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