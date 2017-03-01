عاجل::قرار ملكي يقضي بإعفاء وزير الإعلام السعودي ﻿

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- قال مرسوم ملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان أعفى اليوم الجمعة وزير الإعلام من منصبه وأقال وزير الخدمة المدنية وأمر "بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات".
ونص المرسوم الملكي الذي أذيع على قناة الإخبارية الرسمية على "إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني".
ونص المرسوم الملكي أيضا على تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار
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