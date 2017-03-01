بعد إتهامه بالإشتغال في ''البيتزا''.. الطبيب الموشح من طرف الملك يلجأ للقضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الطبيب الإختصاصي في ''البروستات'' الذي تم توشيحه من طرف الملك بمناسبة عيد العرش الماضي، سيباشر إجراءات مقاضاة مجلة وطنية، أوردت أنه '' متخصص في البيتزا وليس باحث طبي في البروستات''.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الطبيب الإختصاصي في "البروستات" الذي تم توشيحه من طرف الملك بمناسبة عيد العرش الماضي، سيباشر إجراءات مقاضاة مجلة وطنية، أوردت أنه " متخصص في البيتزا وليس باحث طبي في البروستات".

وحسب ذات المصدر، فالمجلة الوطنية تعتزم حذف المقال من موقعها اللإلكتروني وتقديم إعتذار في الموضوع بعد نشر وثائق عن المسار العلمي للمعني بالأمر، والذي درس الطب في روسيا، كما إشتغل بفرنسا والمغرب كرئيس لقسم الجراحة البولية بالمستشفى الجامعي إبن رشد، قبل الهجرة نحو بريطانيا ليكمل أبحاثه في مختبر متخصص ويحصل على الجنسية البريطانية.

وعبر محمد عزيز البيهي في إتصال مع "شوف تيفي" من بريطانيا، أن موقفه حول الموضوع قد صرح به سابقا، وأنه يعتذر عن الإفصاح أو الخوض في الموضوع على الأقل في الوقت الراهن.