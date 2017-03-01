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عاجل: فاجعة طرقية مُميتة تهز المغرب وها شحال من واحد مات

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 21:52 عاجل: فاجعة طرقية مُميتة تهز المغرب وها شحال من واحد مات | حوادث و حقوق
عاجل: فاجعة طرقية مُميتة تهز المغرب وها شحال من واحد مات
أفادت السلطات المحلية لإقليم فكيك أن 3 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير، وقعت مساء اليوم السبت، وذلك على بعد 15 كلم من مركز جماعة بوشاون.

شوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية لإقليم فكيك أن 3 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير، وقعت مساء اليوم السبت، وذلك على بعد 15 كلم من مركز جماعة بوشاون.

وأوضحت السلطات المحلية أن الحادثة وقعت إثر انقلاب الشاحنة التي كانت تقل هؤلاء الأشخاص في طريق العودة من السوق الأسبوعي لدوار لقصيرة في اتجاه مركز الجماعة.

وحسب المصدر نفسه فقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، حيث تم نقل المصابين إلى المركز الصحي لتالسينت لتلقي الإسعافات الأولية قبل أن يتم فيما بعد نقلهم للمستشفى الإقليمي لفكيك لتلقي العلاجات الضرورية.

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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