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صورة لـ''بوطازوت'' و شبيهة ''نعيمة سميح'' تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 21:47 صورة لـبوطازوت و شبيهة نعيمة سميح تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون
صورة لـ''بوطازوت'' و شبيهة ''نعيمة سميح'' تشعل الفايسبوك
نشرت الفنانة المغربية ''دنيا بوطازوت'' عبر حسابها على الفايسبوك , صورة مع المطربة ''سعاد حسن'' بأحد استوديوهات تسجيل الأغاني , حيث تظهر الصورة أن الفنانتين اللتان تصوران حاليا أحد المشاهد من السلسلة

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

نشرت الفنانة المغربية "دنيا بوطازوت" عبر حسابها على الفايسبوك , صورة مع المطربة "سعاد حسن" بأحد استوديوهات تسجيل الأغاني , حيث تظهر الصورة أن الفنانتين اللتان تصوران حاليا أحد المشاهد من السلسلة الفكاهية "الخاوة " وهما تؤديان أغاني أمام أحد الميكروفونات بالأستوديو المذكور .

و علقت "بوطازوت" على الصورة بـ" عندو زين عندو لحمام في دارو" في إشارة لتأديتهما لأغنية النجمة "أسماء لمنور" خلال هذا المشهد التمثيلي.

الصورة لقيت سيلا من التعاليق الجميلة و التي عبرت عن انتظارها للعمل الجديد و الذي سيعيد النجمة المغربية لجمهورها المغربية بعد غياب طويل بسبب "نطحتها" الشهيرة لشابة بحي التشارك السنة الفارطة .

حري بالذكر أن الجمهور المغربي سيكون على موعد مع سلسة "الخاوة" و التي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل و التي سيلعب بطولتها كل من الفنانة ''دنيا بوطازوت'' و النجم ''محمد الخياري'' و ''عزيز الحطاب'' و الفنانة "ليلى الحديوي" و ''سعاد حسن'' و الكوميدي ''رشيد رفيق'' و عدد من الوجوه الفنية, فيما يتكلف بالإخراج الفنان "إدريس الروخ".

‫شوف تيفي

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دنيا بوطازوت سعاد حسن الخاوة السلسلة الفكاهية شوف تيفي

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