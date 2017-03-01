العثور على أكوام من الدولارات مخبأة في إحدى الشقق ﻿

كشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا عن عثورها على أكثر من 43 مليون دولار أميركي موجودة في إحدى الشقق بالبلاد.

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كشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا عن عثورها على أكثر من 43 مليون دولار أميركي موجودة في إحدى الشقق بالبلاد.



وقالت اللجنة على صفحتها بموقع فيسبوك إنها تلقت بلاغا يفيد بأن شخصا دائما ما يحمل معه أكياسا أثناء دخوله أو خروجه من الشقة، حيث ذكرت اللجنة أن سياسة الإبلاغ عن المخالفات تؤتي ثمارها ، حيث عثرت على ذلك المبلغ في شقة تتواجد بالطابق السابع في برج أوسبورن الواقع في مدينة لاغوس.



وجاءت هذه العملية بعد أن حذر مكتب لاغوس التابع للجنة من تحركات مشبوهة لحقائب تحملها امرأة أثناء دخولها وخروجها من الشقة، كان يعتقد في البداية أنها تحتوي على ملابس.



واستخدمت العناصر الأمنية القوة لاقتحام الشقة، بعدما ذكر حارس البرج أن لا أحد يقيم فيها، لكن بعد التحري تم العثور على أموال كثيرة مخبأة خلف لوحات خشبية، يشتبه في أنها عائدات من أنشطة غير مشروعة ، في حين أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة مصدر تلك الأموال.