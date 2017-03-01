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العثماني يعقد لقاءات متواصلة مع الأمانة العامة للحكومة لتحديد نصيب الوزراء من ميزانية الدولة

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 21:41 العثماني يعقد لقاءات متواصلة مع الأمانة العامة للحكومة لتحديد نصيب الوزراء من ميزانية الدولة | بوليتيك
العثماني يعقد لقاءات متواصلة مع الأمانة العامة للحكومة لتحديد نصيب الوزراء من ميزانية الدولة
يقود رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إجتماعات ماراطونية مع الأمانة العامة للحكومة منذ الأسبوع الماضي، من أجل توزيع الإختصاصات والقطاعات الحكومية بين الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة.

شوف تيفي

يقود رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إجتماعات ماراطونية مع الأمانة العامة للحكومة منذ الأسبوع الماضي، من أجل توزيع الإختصاصات والقطاعات الحكومية بين الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة.

وحسب مصدر مطلع، فإن عدد من الوزراء وكتاب الدولة إشتكوا لزعماء أحزابهم المشكلين للأغلبية من تأخر "رسم الحدود" و الإختصاصات بين قطاعهم الحكومي والوزارة المشرفة على القطاع، حيث أن عددا من الوزارات المنتدبة وكتاب الدولة مازالو لم يعرفوا لحد اليوم مجال تدخلاتهم في المهام الوزارية المنوطة بهم.

وأفاد ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني يحتاج لأكثر من 23 مرسوما حكوميا، لرسم حدود حوالي 13 كتابة دولة، حيث أن هناك وزارة تحتاج ثلاثة مراسيم حكومية لتحديد إختصاص الوزير والوزير المنتدب وكاتب للدولة.

وأوضح ذات المصدر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلقى شكاوي حول الموضوع، حيث يعتكف رفقة وزير الدولة مصطفى الرميد مع مستشارين وخبراء بالأمانة العامة للحكومة لإعداد مراسيم حكومية لتحديد إختصاص كل وزارة منتدبة وكاتب للدولة والتي ستكشف نصيب كل عضو من الميزانية العامة التي ستكون تحت تصرفه والقطاع الحكومي الذي يشرف عليه.

‫شوف تيفي

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الأمانة العامة للحكومة إختصاص الوزير الميزانية العامة القطاع شوف تيفي

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