عاجل: اللاعب أيت العريف في وضع سيّء بعد اعتقاله بالدار البيضاء..وعائلته تناشد المسؤولين والرياضيين والمغاربة المساعدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء ، وضعت اللاعب المغربي عبد الحق أيت العريف رهن الحراسة النظرية بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس و تسليم

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء ، وضعت اللاعب المغربي عبد الحق أيت العريف رهن الحراسة النظرية بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس و تسليم نفسه للسلطات الأمنية.

و كشفت مصادر مقربة من عائلة أيت العريف لشوف تيفي، أنه من المحتمل أن يتم تقديم اللاعب الذي حل اليوم بمطار محمد الخامس قادما من الامارات، أمام أنظار وكيل الملك يوم الإثنين المقبل في حالة اعتقال.

وناشدت عائلة أيت العريف المغاربة و خاصة الجماهير الرجاوية و الودادية التدخل لمساعدة اللاعب المغربي الذي سقط ضحية عملية نصب كبيرة أبعدته لما يزيد عن 4 سنوات عن عائلته ووطنه و والدته التي أصبحت تصارع السرطان.