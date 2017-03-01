البياض يجتاح شوارع الرباط تزامنا وإستقبال رئيس الحكومة للمركزيات النقابية ﻿

إحتج المئات من أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، مطالبين بالإدماج في سلك التدريس العمومي، وذلك بعد ما خضعوا للتكوين في المدارس العليا للأساتذة.

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إحتج المئات من أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، مطالبين بالإدماج في سلك التدريس العمومي، وذلك بعد ما خضعوا للتكوين في المدارس العليا للأساتذة.



ويأتي الشكل الإحتجاجي للأطر التربوية المعطلة الذين قطعوا الشارع المقابل للبرلمان في إتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، بعد إعتصامهم بساحة جامع الفنا بمراكش لأزيد من شهر ونصف، خاضوا من خلالها إضرابات طعامية وصلت لخمسة أيام متواصلة، كما قاموا بمسيرة على الأقدام من مراكش نحو مدينة البيضاء.



و قد سبق للنقابات التعليمية الأسبوع الماضي أن وضعت ملفا مطلبيا على طاولة وزير التربية الوطنية الجديد محمد حصاد أدرجت فيه مطلب أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، حيث من المنتظر أن تلتقي النقابات التعليمية إبتداءا من يوم الإثنين المقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في إطار الحوار الإجتماعي، قبل التوجه نحو الوزير محمد حصاد، لفتح حوار قطاعي على مجموعة من الملفات ومنها ملف الأطر التربوية المعطلة.