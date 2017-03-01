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مؤلم.. مواطن مغربي مُهدد ببتر جهازه التناسلي بسبب السرطان +فيديو

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 20:54 مؤلم.. مواطن مغربي مُهدد ببتر جهازه التناسلي بسبب السرطان +فيديو | مجتمع
مؤلم.. مواطن مغربي مُهدد ببتر جهازه التناسلي بسبب السرطان +فيديو
توصلت ''شوف تيفي'' بصور لمواطن يدعى محمد حنوني أربعيني أب لطفلتين وعاطل عن العمل يعاني من مرض السرطان في بطنه، وحسب مصادر قريبة من عائلة المريض فإن الأخير والذي يقطن بحي ميمونة بمدينة سطات كان يشتغل

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بصور لمواطن يدعى محمد حنوني أربعيني أب لطفلتين وعاطل عن العمل يعاني من مرض السرطان في بطنه، وحسب مصادر قريبة من عائلة المريض فإن الأخير والذي يقطن بحي ميمونة بمدينة سطات كان يشتغل عامل بناء قبل أن يصاب بهذا المرض الخطير استدعى خضوعه لأربع عمليات جراحية على مستوى الكلي والقولون «مسران».

وأضافت ذات المصادر، أن محمد حنوني وبسبب مرض السرطان ، مهدد بقوة ببتر جهازه التناسلي، إن لم يخضع لعملية جراحية آخرى على مستوى الفخض على مقربة من عضوه التناسلي.

وأكدت المصادر نفسها، أن العائلة الصغيرة لمحمد حنوني تعيش أزمة مادية خانقة، كما أن المحسنين وجيران حيه هم من يتكلفون بمصاريفه اليومية، ولكل من يرغب في مساعدة محمد حنوني يُرجى الإتصال به على رقم زوجته 0655476233.

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