عاجل..عايش معاها صاحبها فْدارها و منين طلع ليها الدم لاحتو من الشرجم..هاذشي فالمغرب ﻿

في واقعة غريبة، استيقظت ساكنة مدينة برشيد التي تبعد بكلمترات قليلة عن مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت ،على وقع خبر صادم و ذلك بعدما ألقت سيدة عازبة تبلغ من العمر حوالي 32 سنة بعشيقها من نافدة

شوف تيفي:م غ

في واقعة غريبة، استيقظت ساكنة مدينة برشيد التي تبعد بكلمترات قليلة عن مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت ،على وقع خبر صادم و ذلك بعدما ألقت سيدة عازبة تبلغ من العمر حوالي 32 سنة بعشيقها من نافدة منزلها.

و قالت مصادرنا التي كشفت عن تفاصيل الحادثة، أن نقاشا كبيرا وقع بين السيدة و عشيقها الذي كان يعيش معها في منزلها لأزيد من 6 أشهر بعد خلاف مع عائلته، تطور إلى مشادات بينهما أسفر عن إلقاء السيدة بحبيبها من أعلى البناية التي تقطن بها.

الشاب الذي يبلغ من العمر 26 سنة قيد حياته، توفي على الفور و قد تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بعد إبلاغ العناصر الأمنية التي أوقفت المعنية بالأمر في حالة هيستيرية.

و قد تم اقتياد المتسببة في وفاة حبيبها الشاب إلى الدائرة الأمنية في حالة اعتقال إلى حين إنهاء البحت و تقديمها أمام أنظار العدالة.