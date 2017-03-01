 عاجل..عايش معاها صاحبها فْدارها و منين طلع ليها الدم لاحتو من الشرجم..هاذشي فالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: اللاعب أيت العريف في وضع سيّء بعد اعتقاله بالدار البيضاء..وعائلته تناشد المسؤولين والرياضيين والمغاربة المساعدة | حوادث و حقوق

عاجل: اللاعب أيت العريف في وضع سيّء بعد اعتقاله بالدار البيضاء..وعائلته تناشد المسؤولين

البياض يجتاح شوارع الرباط تزامنا وإستقبال رئيس الحكومة للمركزيات النقابية | بوليتيك

البياض يجتاح شوارع الرباط تزامنا وإستقبال رئيس الحكومة للمركزيات النقابية

العثماني واحل | كاريكاتير شوف تيفي

العثماني واحل

مؤلم.. مواطن مغربي مُهدد ببتر جهازه التناسلي بسبب السرطان +فيديو | مجتمع

مؤلم.. مواطن مغربي مُهدد ببتر جهازه التناسلي بسبب السرطان +فيديو

بالفيديو..شوفو أشنو دار أشهر مثلي مع مول الطاكسي فطنجة‎ | بووز

بالفيديو..شوفو أشنو دار أشهر مثلي مع مول الطاكسي فطنجة‎

عاجل..عايش معاها صاحبها فْدارها و منين طلع ليها الدم لاحتو من الشرجم..هاذشي فالمغرب | حوادث و حقوق

عاجل..عايش معاها صاحبها فْدارها و منين طلع ليها الدم لاحتو من الشرجم..هاذشي فالمغرب

نايضة ريكاطا بين أبرز زعماء حراك الحسيمة.. وانتقادات لاذعة تطال الزعيم | بوليتيك

نايضة '' ريكاطا'' بين أبرز ''زعماء'' حراك الحسيمة.. وانتقادات لاذعة تطال '' الزعيم''

عاجل: المـــثيرة للجدل.. لبنى أبيضار تعلن طلاقها من زوجها البرازيلي | مجتمع

عاجل: المـــثيرة للجدل.. لبنى أبيضار تعلن طلاقها من زوجها البرازيلي

مغربي بأمريكا يكشف كواليس لقائه بالملك محمد السادس: الملك بارك لزوجتي عيد ميلادها | بوليتيك

مغربي بأمريكا يكشف كواليس لقائه بالملك محمد السادس: الملك بارك لزوجتي عيد ميلادها

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل..عايش معاها صاحبها فْدارها و منين طلع ليها الدم لاحتو من الشرجم..هاذشي فالمغرب

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 20:23 عاجل..عايش معاها صاحبها فْدارها و منين طلع ليها الدم لاحتو من الشرجم..هاذشي فالمغرب | حوادث و حقوق
عاجل..عايش معاها صاحبها فْدارها و منين طلع ليها الدم لاحتو من الشرجم..هاذشي فالمغرب
في واقعة غريبة، استيقظت ساكنة مدينة برشيد التي تبعد بكلمترات قليلة عن مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت ،على وقع خبر صادم و ذلك بعدما ألقت سيدة عازبة تبلغ من العمر حوالي 32 سنة بعشيقها من نافدة

شوف تيفي:م غ

في واقعة غريبة، استيقظت ساكنة مدينة برشيد التي تبعد بكلمترات قليلة عن مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت ،على وقع خبر صادم و ذلك بعدما ألقت سيدة عازبة تبلغ من العمر حوالي 32 سنة بعشيقها من نافدة منزلها.

و قالت مصادرنا التي كشفت عن تفاصيل الحادثة، أن نقاشا كبيرا وقع بين السيدة و عشيقها الذي كان يعيش معها في منزلها لأزيد من 6 أشهر بعد خلاف مع عائلته، تطور إلى مشادات بينهما أسفر عن إلقاء السيدة بحبيبها من أعلى البناية التي تقطن بها.

الشاب الذي يبلغ من العمر 26 سنة قيد حياته، توفي على الفور و قد تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بعد إبلاغ العناصر الأمنية التي أوقفت المعنية بالأمر في حالة هيستيرية.

و قد تم اقتياد المتسببة في وفاة حبيبها الشاب إلى الدائرة الأمنية في حالة اعتقال إلى حين إنهاء البحت و تقديمها أمام أنظار العدالة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب برشيد حبيبها وفاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: اللاعب أيت العريف في وضع سيّء بعد اعتقاله بالدار البيضاء..وعائلته تناشد المسؤولين والرياضيين والمغاربة المساعدة | حوادث و حقوق

عاجل: اللاعب أيت العريف في وضع سيّء بعد اعتقاله بالدار البيضاء..وعائلته تناشد المسؤولين والرياضيين والمغاربة المساعدة

عاجل.. نايضة قرطاس فطانطان وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة قرطاس فطانطان وها شنو واقع

بالصور : ديبناج دخلات فمحال ديال الدروكري و دارت فوضى فدرب السلطان وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور : ديبناج دخلات فمحال ديال ''الدروكري'' و دارت فوضى فدرب السلطان وها شنو وقع

عاجل:هذا هو مصير ولد لفشوش الثاني الذي قتل ابن أخ فنان مغربي بسيارته الفارهة بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل:هذا هو مصير ولد لفشوش الثاني الذي قتل ابن أخ فنان مغربي بسيارته الفارهة بالرباط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو حصري..لحظة وصول اللاعب أيت العريف إلى ولاية أمن الدار البيضاء على متن سيارة خاصة للأمن | بــووز
منذ 3 ساعات

فيديو حصري..لحظة وصول اللاعب أيت العريف إلى ولاية أمن الدار البيضاء على متن سيارة خاصة للأمن

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لابتسام تسكت‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لابتسام تسكت‎

بالفيديو.. الضربة القاضية..شقيقة هدى سعد تُعيد أغنية أسماء لمنور‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. الضربة القاضية..شقيقة هدى سعد تُعيد أغنية أسماء لمنور‎

هام للمغاربة..البنك الشعبي يطلق بنكه الإسلامي قريبا | مال و أعمال

هام للمغاربة..البنك الشعبي يطلق بنكه الإسلامي قريبا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: اللاعب أيت العريف في وضع سيّء بعد اعتقاله بالدار البيضاء..وعائلته تناشد المسؤولين والرياضيين والمغاربة المساعدة | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

عاجل: اللاعب أيت العريف في وضع سيّء بعد اعتقاله بالدار البيضاء..وعائلته تناشد المسؤولين

البياض يجتاح شوارع الرباط تزامنا وإستقبال رئيس الحكومة للمركزيات النقابية | بوليتيك

البياض يجتاح شوارع الرباط تزامنا وإستقبال رئيس الحكومة للمركزيات النقابية

العثماني واحل | كاريكاتير شوف تيفي

العثماني واحل

مؤلم.. مواطن مغربي مُهدد ببتر جهازه التناسلي بسبب السرطان +فيديو | مجتمع

مؤلم.. مواطن مغربي مُهدد ببتر جهازه التناسلي بسبب السرطان +فيديو

﻿ ﻿
اليوم 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.