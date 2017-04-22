 نايضة '' ريكاطا'' بين أبرز ''زعماء'' حراك الحسيمة.. وانتقادات لاذعة تطال '' الزعيم'' ﻿
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نايضة ريكاطا بين أبرز زعماء حراك الحسيمة.. وانتقادات لاذعة تطال الزعيم | بوليتيك

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نايضة '' ريكاطا'' بين أبرز ''زعماء'' حراك الحسيمة.. وانتقادات لاذعة تطال '' الزعيم''

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 19:35 نايضة ريكاطا بين أبرز زعماء حراك الحسيمة.. وانتقادات لاذعة تطال الزعيم | بوليتيك
نايضة '' ريكاطا'' بين أبرز ''زعماء'' حراك الحسيمة.. وانتقادات لاذعة تطال '' الزعيم''
علمت '' شوف تيفي'' من مصادر محلية أن مشادات كلامية، وقعت أمس الجمعة 22 ابريل 2017، بين أبرز ''زعماء'' الحراك الاجتماعي الذي تعيش على وقعه مدينة الحسيمة منذ شهور خلت، تحولت إلى تبادل الضرب والشتم

شوف تيفي

علمت '' شوف تيفي'' من مصادر محلية أن مشادات كلامية، وقعت أمس الجمعة 22 ابريل 2017، بين أبرز ''زعماء'' الحراك الاجتماعي الذي تعيش على وقعه مدينة الحسيمة منذ شهور خلت، تحولت إلى تبادل الضرب والشتم، بعد أن نبه مسير إحدى الحلقيات، ناصر الزفزافي، أبرز هؤلاء ''الزعماء''، أنه استرسل كثيرا في كلامه حين أخذ المداخلة والتي تجاوزت أكثر من 30 دقيقة، فيما حُدد وقت كل مداخلة في 10 دقائق، وهو ما لم يستسغه الزفزافي الذي ثار في وجه المسير الذي نبهه بالأمر، لتتطور بعد ذلك الأمور إلى تبادل السب والشتم والضرب.

واستهجن نشطاء بالمنطقة ما أقدم عليه الزفزافي، معتبرين ذلك '' ديكتاتورية الزعيم''، وفي هذا الصدد قال محمد المساوي، أحد أبرز هؤلاء النشطاء، إن '' محاولة فرض رأي واحد "بزز" بالتهييج، سيؤدي الى زرع المزيد من الشرخ، وهو ما يعاكس رغبة الجماهير في الوحدة والتضامن والتآزر...''، مضيفا أن '' ما حدث أمس بإمزورن في الشكل النضالي التضامني مع المعتقلين يؤكد فعلا أننا أبعد بكثير مما يمكن عدّه إيمانا بالاختلاف وامتلاك القدرة على استيعابه، كما يؤكد للمرة الألف أن غياب التواصل بين النشطاء والمناضلين واللجن''. وواصل ذات الناشط نقذه اللاذع للزفزافي قائلا '' الحراك الشعبي لا يكون كذلك إلا إذا نجح في استيعاب الاختلاف، بغير ذلك فهو ليس حراكا شعبيا، بل أحرى به أن يسمى "حركة فلانية" وليس حراكا شعبيا''.

وعبر العديد من نشطاء المنطقة عن تضامنهم مع حسن البردي، مسير الحلقية، الذي تعرض لهجوم من قبل الزفزافي ، لأنه أمر الأخير فقط بإنهاء الكلمة الطويلة، منهم المرتضى امعرشن الذي كتب '' أستغرب هذا الهجوم على المناضل حسن البدري فقط لكونه قام بواجبه الذي أوكله له الجمع العام في إطار تسيير الشكل النضالي الاحتجاجي اليوم بإمزورن..، الجميع يقول أن لا قيادة بالريف ولا أحد يدعي الزعامة لكن كثيرا من الغوغاء يكرسون مبادئ القطيع ضدا على الأسس الفكرية وقواعد الصراع لانتزاع حقوقنا ...، كل التضامن مع المناضل حسن سبينوزا (...)''.

لطيفة سلامي، كتبت تدوينة تستهزئ من الزفزافي جاء فيها '' اخطأ كثيرا المسير حين قدم توجيها للمتدخل بالاختصار!!! ...فالمتدخل زعيم، والزعماء نصفق لهم ونهتف بعاش زعيمنا فقط لكي يرتاح الزعيم من كلامه الكثير والمكرر ....لا يمكن للمسير ان يوقف الزعيم!!!! ألم تروا كيف كان جمهور القذافي صبورا وهو يلقي عليهم خطاباته الشهيرة في الساحة الخضراء ؟!!! واش القذافي احسن منو ...بئس ماقاله المسير في حق الزعيم !!''.

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شوف تيفي المغرب الحسيمة الحراك الشعبي الزفزافي المسير السب الريف إمزرون القذافي

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