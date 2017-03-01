عاجل: المـــثيرة للجدل.. لبنى أبيضار تعلن طلاقها من زوجها البرازيلي ﻿

أكدت مصادر موثوقة لشوف تيفي، أن لبنى أبيضار نجمة الفيلم السينمائي ''الزين اللي فيك'' المثير للجدل، شرعت في مسطرة الطلاق من زوجها البرازيلي بعد 11 سنة من الزواج.

شوف تيفي:محمد لحلو

أكدت مصادر موثوقة لشوف تيفي، أن لبنى أبيضار نجمة الفيلم السينمائي "الزين اللي فيك" المثير للجدل، شرعت في مسطرة الطلاق من زوجها البرازيلي بعد 11 سنة من الزواج.

وأوضحت ذات المصادر، أن أبيضار بعد سنوات من زواجها الذي أثمر ولادة ابنتها التي تصفها دائما بأجمل هدية بحياتها من زوجها البرازيلي، اتفقت مع هذا الأخير على إكمال إجراءات الطلاق بالتراضي.

وأوضحت مصادرنا، أن مسطرة الطلاق تم تأجيلها أكثر من مرة نظرا للحالة الصحية لوالدة أبيضار التي يصعب عليها تقبل الخبر بعد المشاكل التي عاشتها العائلة منذ ظهور تسريبات مشاهد صادمة من فيلم "الزين اللي فيك".



وأكدت أبيضار لمصادرنا، أن علاقتها بطليقها ستبقى تتسم بالاحترام المتبادل وتميزت بذكريات أسرية كلها تفاهم في مامضى حيث سيظل والد ابنتها الوحيدة إلى الأبد.



وفيما عبرت كذلك عن فرحها بهذا الطلاق الذي سيفتح لها آفاقا جديدة .

تجدر الاشارة الى أن الفنانة لبنى أبيضار بطلة فيلم "الزين لي فيك" تستقر حاليا بفرنسا رفقة ابنتها التي تبلغ من العمر 8 سنوات.



