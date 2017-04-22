مغربي بأمريكا يكشف كواليس لقائه بالملك محمد السادس: الملك بارك لزوجتي عيد ميلادها ﻿

تماشيا مع سلسلة من الصور الشخصية التي يلتقطها الملك محمد السادس مع أفراد الجالية المغربية بأمريكا، حيث حل بها خلال الأسبوع الجاري. كشف مغربي مقيم بأمريكا يدعى '' محسن وريد''،أن اللقاء الذي جمعه

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تماشيا مع سلسلة من الصور الشخصية التي يلتقطها الملك محمد السادس مع أفراد الجالية المغربية بأمريكا، حيث حل بها خلال الأسبوع الجاري. كشف مغربي مقيم بأمريكا يدعى '' محسن وريد''،أن اللقاء الذي جمعه البارحة بالملك محمد السادس بمقر إقامته ، كان فرصة لأخذ صور تذكارية معه ( الصور أدناه)، مشيرا إلى أن إحساسه بلقاء الملك '' كان رائعا، حين بارك لزوجته هند العلمي عيد ميلادها''.

وأضاف في رسالة خص بها مدير صفحة '' محمد السادس'' على الفيسبوك '' اشتركت مع سيدنا في دردشة خفيفة عن أحوالنا في المهجر ودعاب ابنتي اية وريد. ..أرجو من الله ان يبارك الله لنا في ملكنا ويستره ''.



يأتي ذلك في إطار مداومة الملك محمد السادس وعائلته على التقاط صور و'' سيلفيات'' مع مغاربة مقيمين بالولايات المتحدة بالتزامن مع الزيارة غير الرسمية التي يقوم بها الملك لهذا البلد.



وظهر الملك محمد السادس وهو سعيد باللقاء مع أبناء شعبه الذين التقطوا برفقته العديد من الصور التذكارية الجميلة والمعبرة والتي ستظل خالدة في أذهانهم.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، حل بميامي وسط الأسبوع الماضي، قادما لها من كوبا التي قضى بها عطلة رفقة أسرته الصغيرة.