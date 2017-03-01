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عاجل: في هذه اللحظات وصول اللاعب أيت العريف إلى ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى على متن سيارة للأمن

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 18:41 عاجل: في هذه اللحظات وصول اللاعب أيت العريف إلى ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى على متن سيارة للأمن | مجتمع
عاجل: في هذه اللحظات وصول اللاعب أيت العريف إلى ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى على متن سيارة للأمن
علمت ''شوف تيفي'' أن اللاعب عبد الحق أيت العريف وصل في هذه اللحظات إلى ولاية أمن الدار البيضاء على متن سيارة خاصة للأمن نقلته من مطار محمد الخامس بعد حلوله بأرض الوطن قادما من الإمارات اليوم السبت.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن اللاعب عبد الحق أيت العريف وصل في هذه اللحظات إلى ولاية أمن الدار البيضاء على متن سيارة خاصة للأمن نقلته من مطار محمد الخامس بعد حلوله بأرض الوطن قادما من الإمارات اليوم السبت.

وعاينت "شوف تيفي" وصول أيت العريف وسط تجمهر عائلته التي عبرت عن سعادتها بلقاء ابنها و لو من بعيد بعد حوالي أربع سنوات من الغياب.
وارتباطا بهذه القضية التي كانت شوف تيفي" السباقة لكشفها، قالت مصادرنا، أن مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا للنصب و أغلبيتهم من تجار درب غلف أعلنوا تنازلهم عن القضية و عدم متابعة أيت العريف بما نسب إليه.

ووجه مصدرنا نداء من خلال " قناة "شوف تيفي" لجميع المتضررين و للمسؤولين قصد التدخل في قضية أيت العريف وتسريع الإفراج عليه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أيتالعريف مطار محمد الخامس

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