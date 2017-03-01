 ''رشيد شو'' يخرج عن صمته و يوضح حقيقة حكايته مع ''الديبناج'' بـ''لافيراي'' السالمية ﻿
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''رشيد شو'' يخرج عن صمته و يوضح حقيقة حكايته مع ''الديبناج'' بـ''لافيراي'' السالمية

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 18:24 رشيد شو يخرج عن صمته و يوضح حقيقة حكايته مع الديبناج بـلافيراي السالمية | ثقافة و فنون
''رشيد شو'' يخرج عن صمته و يوضح حقيقة حكايته مع ''الديبناج'' بـ''لافيراي'' السالمية
عبر المنشط المغربي ''رشيد العلالي '' عن استغرابه من تداول عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'', شريط فيديو بأحد أسواق المتلاشيات بحي السالمية بالدار البيضاء , قيل فيه إن العلالي يسلم رشوة لصاحب

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عبر المنشط المغربي "رشيد العلالي " عن استغرابه من تداول عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", شريط فيديو بأحد أسواق المتلاشيات بحي السالمية بالدار البيضاء , قيل فيه إن العلالي يسلم رشوة لصاحب عربة لجر السيارات "الديبناج" .

و قال "العلالي" في تصريح خاص لـ"شوف تيفي" أن الشريط يعود لصباح اليوم السبت عندما حل بـ"لافيراي" حي السالمية بالبيضاء رفقة ابنه الأصغر , و ذلك من أجل استبدال بعض الاكسسوارات الخاصة بعجلة سيارته , و أضاف "العلالي" أنه طلب من رجال شرطة المرور في عربة لجر السيارات الإذن من أجل الوقوق بالمكان الذي ظهر به رشيد في الفيديو من أجل اصلاح سيارته و هو الأمر الذي وافقوا عليه .

و أضاف "رشيد العلالي" , أنه يسهر على احترام و تطبيق القانون و يسعى إلى حث المواطنين على ذلك من خلال برنامجه "رشيد شو" و الذي لازال يحقق أرقام متابعة قياسية خلال موسمه الرابع .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رشيد العلالي الاكسسوارات جر السيارات حي السالمية

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