''رشيد شو'' يخرج عن صمته و يوضح حقيقة حكايته مع ''الديبناج'' بـ''لافيراي'' السالمية ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
عبر المنشط المغربي "رشيد العلالي " عن استغرابه من تداول عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", شريط فيديو بأحد أسواق المتلاشيات بحي السالمية بالدار البيضاء , قيل فيه إن العلالي يسلم رشوة لصاحب عربة لجر السيارات "الديبناج" .
و قال "العلالي" في تصريح خاص لـ"شوف تيفي" أن الشريط يعود لصباح اليوم السبت عندما حل بـ"لافيراي" حي السالمية بالبيضاء رفقة ابنه الأصغر , و ذلك من أجل استبدال بعض الاكسسوارات الخاصة بعجلة سيارته , و أضاف "العلالي" أنه طلب من رجال شرطة المرور في عربة لجر السيارات الإذن من أجل الوقوق بالمكان الذي ظهر به رشيد في الفيديو من أجل اصلاح سيارته و هو الأمر الذي وافقوا عليه .
و أضاف "رشيد العلالي" , أنه يسهر على احترام و تطبيق القانون و يسعى إلى حث المواطنين على ذلك من خلال برنامجه "رشيد شو" و الذي لازال يحقق أرقام متابعة قياسية خلال موسمه الرابع .
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