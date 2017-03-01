إلياس العماري يُفجرها: العثماني ''استنجد بي'' لتمرير قانونية المالية ﻿

فجر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة جديدة في وجه سعد الدين العثماني، خلال كلمة له، صباح يومه السبت 22 أبريل 2017، في المؤتمر الوطني لنساء الحزب، حين أكد أن العثماني ''استنجد''

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فجر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة جديدة في وجه سعد الدين العثماني، خلال كلمة له، صباح يومه السبت 22 أبريل 2017، في المؤتمر الوطني لنساء الحزب، حين أكد أن العثماني ''استنجد'' به لتمرير قانونية المالية بالبرلمان.



وأضاف العماري في كلمته، إن حكومة سعد الدين العثماني، ما كانت لتتشكل لولا الموقف الذي أعلن عنه حزب '' البام''، بالاصطفاف في المعارضة، مشيرا إلى أن الحزب، عكس ما يروج له، في موقع قوة والدليل لجوء رئيس الحكومة الجديدة إليه '' طلبا يد المساعدة''.



وشدد العماري في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمجلسه الوطني، على أن حزب الأصالة والمعاصرة '' له اليوم كما بالأمس موقعه الذي يجعله صاحب مفتاح المعادلة والقرارات التي اتخذها الحزب في العديد من المحطات كان لها تأثيرها في تيسير شروط السير العادي للمؤسسات كما هو الحال بالنسبة لتشكيل هياكل مجلس النواب بالنظر إلى أن الدستور يفرض تشكيل هياكل المجلس لأن للمعارضة العديد من الصلاحيات بهذا الخصوص''.



