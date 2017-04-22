بالصور : ديبناج دخلات فمحال ديال ''الدروكري'' و دارت فوضى فدرب السلطان وها شنو وقع ﻿

شهد درب ''ليهودي'' بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم السبت , حادثة سير خطيرة تسبب فيها أحد الموطنين الذين سحبت منهم دراجتهم النارية بعد ارتكابه لمخالفة مرورية بعد محاولته استرجاع دراجته النارية.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



شهد درب "ليهودي" بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم السبت , حادثة سير خطيرة تسبب فيها أحد الموطنين الذين سحبت منهم دراجتهم النارية بعد ارتكابه لمخالفة مرورية بعد محاولته استرجاع دراجته النارية.



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن شرطي المرور بأحد أزقة درب "ليهودي" استوقف سائق دراجة نارية يعتقد أنه ارتكب مخالفة مرورية , ليدخل الطرفان في نقاش حاد طلب معه الشرطي من سائق "الديبناج" مصادرة الدراجة النارية .



و أضافت المصادر أنه ما إن صعد السائق و الشرطي المرور إلى عربة الجر حتى صعد صاحب الدراجة الى أعلى العربة محاولا تخليص دراجته , مما حدا بصاحب "الديبناج" الذي كان قد شرع في القيادة إلى النزول على عجل ناسيا الضغط على فرامل الأمان حيث سارت عربة الجر لوحدها أمتارا طويلة مخلفة أضرار مادية مهمة .



و أفادت ذات المصادر أن سيارة "الديبناج" تسببت في أضرار لدراجتين ناريتين و سيارة خفيفة , كما صدمت محل لبيع العقاقير متسببت في فوضى كبيرة بالحي المذكور , كما تعرض رجل الشرطة المرافق إلى اصابات على مستوى الأرجل عجلت بنقله إلى المستشفى.



هذا وقد تم نقل الشاب صاحب الدارجة النارية إلى مصلحة الديمومة التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان من أجل تعميق البحث معه و تطبيق المسطرة القاتوينة في حقه.