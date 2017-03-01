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خلافا لبن كيران.. الرميد يشيد بوزراء الحكومة نيابة عن العثماني

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 16:47 خلافا لبن كيران.. الرميد يشيد بوزراء الحكومة نيابة عن العثماني | بوليتيك
خلافا لبن كيران.. الرميد يشيد بوزراء الحكومة نيابة عن العثماني
أشاد مصطفى الرميد وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان بجميع الوزراء خلال إجتماع المجلس الحكومي الأول للحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني يوم الأربعاء الماضي.

شوف تيفي

أشاد مصطفى الرميد وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان بجميع الوزراء خلال إجتماع المجلس الحكومي الأول للحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني يوم الأربعاء الماضي.

وفي منظر مفاجئ للحاضرين، أخذ مصطفى الرميد الكلمة مباشرة بعد إفتتاح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمجلس الحكومي، حيث أثنى على الوزراء الذين حظوا بالثقة الملكية، واصفا إياهم "بالكفاءات الكبيرة والوازنة".

وحسب مصدر "لشوف تيفي" فمصطفى الرميد لم يخف تحفظه وهو يلقي كلمته عن كواليس مفاوضات الحكومة الحالية، لكنه أشاد بجميع أعضاء الحكومة بدون إستثناء.

ويأتي موقف مصطفى الرميد خلافا لموقف عبد الإله بن كيران الذي لا ينفي إمتعاضه من مفاوضات تشكيل الحكومة وكذا بعض الأسماء المكونة لها.

‫شوف تيفي

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الحكومة المفاوضات مصطفى الرميد بن كيران المجلس الحكومي شوف تيفي

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