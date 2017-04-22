عاجل:أول صورة للاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة حصرية للاعب السابق أيت العريف لحظات بعد حلوله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من الإمارات.

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصورة حصرية للاعب السابق أيت العريف لحظات بعد حلوله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من الإمارات.

و يخضع اللاعب حاليا إلى التحقيق من طرف المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس قبل تحويله إلى المصالح المختصة بمدينة الدار البيضاء.

و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي ،تلقى أيت العريف خبرا سارا و هو يخضع للتحقيق من طرف المصالح الأمنية بخصوص قضية الشيكات بعد حلوله من الإمارات.

و كشفت مصادرنا، أن أيت العريف علم أن مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا للنصب و أغلبيتهم من تجار درب غلف أعلنوا تنازلهم عن القضية و عدم متابعة أيت العريف بما نسب إليه.

ووجه مصدرنا نداء من خلال " قناة "شوف تيفي" التي كانت السباقة لنشر خبر وصول أيت العريف و تسليم نفسه،وجهت نداء لحميع المتضررين و للمسؤولين قصد التدخل في قضية أيت العريف وتسريع الإفراج عليه.