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عاجل:أول صورة للاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 16:30 عاجل:أول صورة للاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس | مجتمع
عاجل:أول صورة للاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة حصرية للاعب السابق أيت العريف لحظات بعد حلوله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من الإمارات.

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصورة حصرية للاعب السابق أيت العريف لحظات بعد حلوله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من الإمارات.

و يخضع اللاعب حاليا إلى التحقيق من طرف المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس قبل تحويله إلى المصالح المختصة بمدينة الدار البيضاء.

و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي ،تلقى أيت العريف خبرا سارا و هو يخضع للتحقيق من طرف المصالح الأمنية بخصوص قضية الشيكات بعد حلوله من الإمارات.

و كشفت مصادرنا، أن أيت العريف علم أن مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا للنصب و أغلبيتهم من تجار درب غلف أعلنوا تنازلهم عن القضية و عدم متابعة أيت العريف بما نسب إليه.

ووجه مصدرنا نداء من خلال " قناة "شوف تيفي" التي كانت السباقة لنشر خبر وصول أيت العريف و تسليم نفسه،وجهت نداء لحميع المتضررين و للمسؤولين قصد التدخل في قضية أيت العريف وتسريع الإفراج عليه.

‫شوف تيفي

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عاجل:أول صورة للاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس

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