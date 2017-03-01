عاجل ورسميا.. أيت العريف يتلقى الخبر السار و هو يخضع للتحقيق داخل مطار محمد الخامس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن اللاعب عبد الحق أيت العريف تلقى خبرا سارا و هو يخضع للتحقيق من طرف المصالح الأمنية بخصوص قضية الشيكات بعد حلوله من الإمارات في هذه الأثناء.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن اللاعب عبد الحق أيت العريف تلقى خبرا سارا و هو يخضع للتحقيق من طرف المصالح الأمنية بخصوص قضية الشيكات بعد حلوله من الإمارات في هذه الأثناء.

و كشفت مصادرنا، أن أيت العريف، علم أن مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا للنصب و أغلبيتهم من تجار درب غلف أعلنوا تنازلهم عن القضية و عدم متابعة أيت العريف بما نسب إليه.

ووجه مصدرنا نداء من خلال " قناة "شوف تيفي" التي كانت السباقة لنشر خبر وصول أيت العريف و تسليم نفسه،وجه نداء لجميع المتضررين و للمسؤولين قصد التدخل في قضية أيت العريف وتسريع الإفراج عليه.