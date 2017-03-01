بالفيديو... حرائق ضخمة بالقرب من مكة المكرمة تخلف ضحايا في الأرواح ﻿

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة بالسعودية، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة على طريق ''مكة – جدة''.

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أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة بالسعودية، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة على طريق "مكة – جدة".

وأوضح ذات المصدر، أن النار اشتعلت في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طنًا نتيجة حادث مروري، وحدوث تسرب للمادة البترولية، أدى لاشتعال النار في 3 سيارات أخرى، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماد النيران، كما عملت الفرق على الحيلولة دون انفجار الصهريج، نظرًا لارتفاع درجة حرارته بالقيام بعملية التبريد اللازمة وتأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات آمنة لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



وحسب ذات المصدر، فالحادث أسفر عن وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، كما تم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين تعاطف العديد من رواد موقع التواصل “تويتر” مع خبر الحريق، نظرًا لضخامته ومأساته، حيث أطلقوا هاشتاغ #حريق_شاحنة_في_مكة، عبروا فيه عن حزنهم وصدمتهم، حول المأساة.