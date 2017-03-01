من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير ﻿

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تعود ساكنة أكادير مدعومة بسياح أجانب للإحتجاج مجددا بمدينة أكادير، ضد الظروف الإقتصادية الصعبة التي أضحت تعيشها الساكنة وسط تهديد من أرباب الفنادق والمحلات التجارية بالإغلاق.
وينتظر أن يشهد الشريط الساحلي للمدينة تنظيم وقفة إحتجاجية ثانية عشية اليوم السبت، لمطالبة المسؤولين المحليين والمركزيين بالعمل على إعادة إحياء إقتصاد المدينة الذي يتحكم فيه عدد من كبار رجال الأعمال بالمغرب والجهة.
ويأتي إعلان أصحاب "المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير" العودة للإحتجاج، تزامنا والإجتماعات التي يقودها بعض الفلاحين بمنطقة تارودانت خاصة منتجي الحوامض، من أجل الإتفاق أيضا على تنظيم وقفة إحتجاجية بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها نتيجة إنخفاض ثمن الحوامض خاصة "الكليمونتين" سواء في الأسواق الدولية أو الوطنية.
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