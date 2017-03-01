 من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو... حرائق ضخمة بالقرب من مكة المكرمة تخلف ضحايا في الأرواح | حوادث و حقوق

بالفيديو... حرائق ضخمة بالقرب من مكة المكرمة تخلف ضحايا في الأرواح

من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير | مجتمع

من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير

بعد فشل اللقاء الأول...العثماني يلتقي بشبيبة المصباح مساء اليوم | بوليتيك

بعد فشل اللقاء الأول...العثماني يلتقي بشبيبة ''المصباح'' مساء اليوم

خاص و بالوثائق...شوف تيفي تكشف حقيقة عامل البيتزا الموشح من طرف الملك مكان طبيبمختص في البروستات | بوليتيك

خاص و بالوثائق...''شوف تيفي'' تكشف حقيقة ''عامل البيتزا'' الموشح من طرف الملك مكان طبيب''مختص في

مثــــــير.. شاذ جنسي يخلق الجدل وها شنو دار منين دخل لدار ديال الدعارة قبل مايجي للمغرب | حوادث و حقوق

مثــــــير.. شاذ جنسي يخلق الجدل وها شنو دار منين دخل لدار ديال الدعارة قبل مايجي للمغرب

صراعات حادة تشٌق نقابة التعليم العالي | بوليتيك

صراعات حادة تشٌق نقابة التعليم العالي

بعد طلاقها..أنجلينا جولي تصدم براد بيت و تقرر الزواج من وسيم بريطاني | دولي

بعد طلاقها..أنجلينا جولي تصدم براد بيت و تقرر الزواج من وسيم بريطاني

البنك الشعبي يُطلق رسميا بنكه الإسلامي خلال شهر رمضان | اقتصاد

البنك الشعبي يُطلق رسميا بنكه الإسلامي خلال شهر رمضان

عاجل: الشرطة تُحقق مع اللاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس قادما من الامارات | حوادث و حقوق

عاجل: الشرطة تُحقق مع اللاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس قادما من الامارات

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 15:42 من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير | مجتمع
من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير
تعود ساكنة أكادير مدعومة بسياح أجانب للإحتجاج مجددا بمدينة أكادير، ضد الظروف الإقتصادية الصعبة التي أضحت تعيشها الساكنة وسط تهديد من أرباب الفنادق والمحلات التجارية بالإغلاق.

شوف تيفي

تعود ساكنة أكادير مدعومة بسياح أجانب للإحتجاج مجددا بمدينة أكادير، ضد الظروف الإقتصادية الصعبة التي أضحت تعيشها الساكنة وسط تهديد من أرباب الفنادق والمحلات التجارية بالإغلاق.

وينتظر أن يشهد الشريط الساحلي للمدينة تنظيم وقفة إحتجاجية ثانية عشية اليوم السبت، لمطالبة المسؤولين المحليين والمركزيين بالعمل على إعادة إحياء إقتصاد المدينة الذي يتحكم فيه عدد من كبار رجال الأعمال بالمغرب والجهة.

ويأتي إعلان أصحاب "المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير" العودة للإحتجاج، تزامنا والإجتماعات التي يقودها بعض الفلاحين بمنطقة تارودانت خاصة منتجي الحوامض، من أجل الإتفاق أيضا على تنظيم وقفة إحتجاجية بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها نتيجة إنخفاض ثمن الحوامض خاصة "الكليمونتين" سواء في الأسواق الدولية أو الوطنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المبادرة الإحتجاج المدينة المركزيين الأسواق شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري و مؤثر.. والدة اللاعب أيت العريف المصابة بالسرطان: ملي عرفني ولدي مريضة قرر يرجع للبلاد ويسلم راسو للبوليس واخا يدخل للحبس ..‎ | مجتمع

حصري و مؤثر.. والدة اللاعب أيت العريف المصابة بالسرطان: "ملي عرفني ولدي مريضة قرر يرجع للبلاد ويسلم راسو للبوليس واخا يدخل للحبس ..‎

شوف تيفي تكشف السر المحير...هاعلاش كان البرلماني المقتول مرداس يلبي جميع طلبات زوجتهالخائنة ويتفادى مواجهتها رغم اكتشاف غدرها | مجتمع

''شوف تيفي'' تكشف السر المحير...هاعلاش كان البرلماني المقتول مرداس يلبي جميع طلبات زوجته''الخائنة'' ويتفادى مواجهتها رغم اكتشاف غدرها

سكوب : تطورات جديدة في قضية مرداس تُنشر لأول مرة..نايضة بيناتهم.. مشتري: ولد اختي هو القاتل...حمزة خالي هشام هو اللي قتل وهاكيفاش ضحك عليا وورطني فهاد القضية | مجتمع

سكوب : تطورات جديدة في قضية مرداس تُنشر لأول مرة..نايضة بيناتهم.. مشتري: ولد اختي هو القاتل...حمزة خالي هشام هو اللي قتل وهاكيفاش ضحك عليا وورطني فهاد القضية

هذا ما أقدمت عليه وزارة بنعتيق بعد إحراق مهاجر مغربي نفسه ببلجيكا | مجتمع

هذا ما أقدمت عليه وزارة بنعتيق بعد إحراق مهاجر مغربي نفسه ببلجيكا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لأول مرة تجربة مرعبة عاشها رغيب أمين بتونس:لهذا السبب كانت الشرطة التونسية ستقوم بترحيلي للمغرب | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..لأول مرة تجربة مرعبة عاشها رغيب أمين بتونس:لهذا السبب كانت الشرطة التونسية ستقوم بترحيلي للمغرب

شاب مغربي طالع ليه الدم من الطوبيسات..منين كاطيح الظلمة مكيبقاش طوبيس كيولي بار الشراب و الكارو | بــووز

شاب مغربي طالع ليه الدم من الطوبيسات..منين كاطيح الظلمة مكيبقاش طوبيس كيولي ''بار'' الشراب و الكارو

طفل صغير يحتاج عملية في القلب عاجلة والوالدين ديالو في حالة ضعيفة | حالة خاصة

طفل صغير يحتاج عملية في القلب عاجلة والوالدين ديالو في حالة ضعيفة

فيديو صادم.. كار داير حالة فالطريق السيار بين الرباط و فاس...مكاينزلش على سرعة 140 كلم فالساعة | قنوات أخرى

فيديو صادم.. كار داير حالة فالطريق السيار بين الرباط و فاس...مكاينزلش على سرعة 140 كلم فالساعة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو... حرائق ضخمة بالقرب من مكة المكرمة تخلف ضحايا في الأرواح | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

بالفيديو... حرائق ضخمة بالقرب من مكة المكرمة تخلف ضحايا في الأرواح

من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير | مجتمع

من جديد.. نشطاء وسياح أجانب يتظاهرون بالشارع لإنقاذ مدينة أكادير

بعد فشل اللقاء الأول...العثماني يلتقي بشبيبة المصباح مساء اليوم | بوليتيك

بعد فشل اللقاء الأول...العثماني يلتقي بشبيبة ''المصباح'' مساء اليوم

خاص و بالوثائق...شوف تيفي تكشف حقيقة عامل البيتزا الموشح من طرف الملك مكان طبيبمختص في البروستات | بوليتيك

خاص و بالوثائق...''شوف تيفي'' تكشف حقيقة ''عامل البيتزا'' الموشح من طرف الملك مكان طبيب''مختص في

﻿ ﻿
اليوم 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.