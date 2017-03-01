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بعد فشل اللقاء الأول...العثماني يلتقي بشبيبة ''المصباح'' مساء اليوم

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 15:37 بعد فشل اللقاء الأول...العثماني يلتقي بشبيبة المصباح مساء اليوم | بوليتيك
بعد فشل اللقاء الأول...العثماني يلتقي بشبيبة ''المصباح'' مساء اليوم
علمت ''شوف تيفي'' أن سعد الدين العثماني سيلتقي بشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط، عشية اليوم بالمقر المركزي للحزب، بعد تأجيل ذات اللقاء الذي كان مقررا الأسبوع الماضي.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن سعد الدين العثماني سيلتقي بشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط، عشية اليوم بالمقر المركزي للحزب، بعد تأجيل ذات اللقاء الذي كان مقررا الأسبوع الماضي.

وحسب مصدر من شبيبة "المصباح"، فاللقاء الأول لم يؤجل كما يحاول العديد ترويجه، بل فشل بسبب تخوفات من قياديين في الحزب، أن يؤثر اللقاء التواصلي لرئيس الحكومة على "البرنامج الحكومي" في ظل الغضب والإحتقان السائد بين أعضاء وشبيبة الحزب.

من جهة ثانية، كشف مصدر خاص، عن إتفاق قيادات حزب العدالة والتنمية، على تنظيم لقاءات تواصلية مع أعضاء وشبيبة الحزب في جميع المدن الكبرى لإمتصاص غضبها، حيث إلتقى مصطفى الرميد ليلة أمس مع شبيبة الحزب في البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، واليوم سعد الدين العثماني مع شبيبة الرباط بالمقر المركزي للحزب، فيما كل من عزيز الرباح ومصطفى الخلفي الجمعة المقبلة بمدينة القنيطرة.

‫شوف تيفي

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سعد الدين العثماني شبيبة الرباط المقر المركزي للحزب شوف تيفي

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