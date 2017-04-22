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خاص و بالوثائق...''شوف تيفي'' تكشف حقيقة ''عامل البيتزا'' الموشح من طرف الملك مكان طبيب''مختص في البروستات''

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 15:29 خاص و بالوثائق...شوف تيفي تكشف حقيقة عامل البيتزا الموشح من طرف الملك مكان طبيبمختص في البروستات | بوليتيك
خاص و بالوثائق...''شوف تيفي'' تكشف حقيقة ''عامل البيتزا'' الموشح من طرف الملك مكان طبيب''مختص في البروستات''
خلافا للمتداول، حصلت ''شوف تيفي'' اليوم السبت، على معطيات حصرية، تكشف أن الطبيب الذي تم توشيحه من طرف الملك محمد السادس هو دكتور إختصاصي في المسالك البولية وخريج إحدى كليات الطب بروسيا سنة 1989.

شوف تيفي

خلافا للمتداول، حصلت "شوف تيفي" اليوم السبت، على معطيات حصرية، تكشف أن الطبيب الذي تم توشيحه من طرف الملك محمد السادس هو دكتور إختصاصي في المسالك البولية وخريج إحدى كليات الطب بروسيا سنة 1989.

ووفق ذات المعطيات،قال شاب المغربي ا (م. ع. ب)، والذي تم توشيحه بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد ، بالقصر الملكي بتطوان، شهر يوليوز سنة 2016 بمناسبة الذكرى 17 للعرش، أنه طبيب بالمستشفى الجامعي بليفربول و باحث في " سرطان البروستات"، ومتزوج وحاصل على الجنسية البريطانية.

وإستنادا لذات المصدر، فالطبيب المغربي قد شغل منصب رئيس قسم الجراحة البولية سنة 2000 بمدينة فرنسا، قبل أن يعود إلى المغرب بين سنتي 2001 و 2002، ويعمل كطبيب مختص في المستشفى الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء.

وأضاف ذات المصدر، أن الطبيب الذي قيل أنه يعمل بمطعم للبيتزا، سافر إلى بريطانيا، بعد سنة 2002، ليستقر بمدينة ليفربول ، متزوج وحاصل على الجنسية البريطانية، حيث انتقل نحو لندن ويشتغل في مختبر معروف دوليا بالإبحات حول " غدة البروستات"، حيث يقيم حاليا مع زوجته بمدينة الضباب.

هذا، وأوردت مصادر إعلامية وطنية، أن الشخص المعني بالأمر"الطبيب" الذي تم تقديمه للملك على أساس أنه مرشح لجائزة نوبل في الطب ، هو مجرد عامل فقط في محل للأكلات السريعة بليفربول وهو ماتفنذه الوثائق التي حصلنا عليها .

‫شوف تيفي

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الأكلات السريعة التوشيح من طرف الملك البيتزا والطبيب شوف تيفي

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