مثــــــير.. شاذ جنسي يخلق الجدل وها شنو دار منين دخل لدار ديال الدعارة قبل مايجي للمغرب ﻿

أوقفت السلطات المصرية اليوم السبت شاذ جنسي في وكر للدعارة، قبل مغادرته مطار الإسكندرية في اتجاه المغرب وذلك بعد معلومات تفيد، أن سيدة تدعى ''ا. ح. ف'' 32 سنة، أكدت قيام المتهم ''محمد ا.ب'' بتحريضها على

شوف تيفي:

أوقفت السلطات المصرية اليوم السبت شاذ جنسي في وكر للدعارة، قبل مغادرته مطار الإسكندرية في اتجاه المغرب وذلك بعد معلومات تفيد، أن سيدة تدعى "ا. ح. ف" 32 سنة، أكدت قيام المتهم "محمد ا.ب" بتحريضها على السفر لدولة الإمارات للعمل في الدعارة.

و يقوم حسب ما كشفته وسائل إعلام مصرية، الشاذ الجنسي بتسفير الفتيات إلى الخارج مقابل مبالغ مالية، مضيفة أنه نجح في تسفير فتاة تدعى "صابرين. س" 22 سنة، العام الماضي مقابل مبالغ مالية طائلة.

و قد تم ضبط المتهم "محمد. ب" الشهير بـ"شاهندة" 38 سنة، وبحوزته ثلاث حوالات بالدولار من إحدى شركات تحويل الأموال، وحوالة من البنك العقارى المصرى العربى بمبالغ مالية بالدولار، وتحرر المحضر رقم 6274 جنح الجمرك، وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.