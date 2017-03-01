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صراعات حادة تشٌق نقابة التعليم العالي

بتاريــخ : 22 أبريل 2017 / 15:03 صراعات حادة تشٌق نقابة التعليم العالي | بوليتيك
صراعات حادة تشٌق نقابة التعليم العالي
ظهر تيار جديد داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي أطلق على نفسه '' قادمون- قادمون''، قال بعض أعضائه إنه جاء لإصلاح ما وصفه '' تصحيح الأوضاع '' داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.

شوف تيفي

ظهر تيار جديد داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي أطلق على نفسه '' قادمون- قادمون''، قال بعض أعضائه إنه جاء لإصلاح ما وصفه '' تصحيح الأوضاع '' داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وأورد ثلاثة عشر من الموقعين على بيان النشأة، أن ظهور '' تيار تصحيحي'' داخل نقابة عبد الكريم مدون، كان نتيجة حتمية ما أسموه في ذات البيان لـ '' فعل تراكمي عبر سيرورة تاريخية ضاعت معها فرص شكلت أملا في الانتقال إلى مرحلة أفضل والإنعتاق من قيود السيطرة والاحتواء'''.

وشددوا في بيانهم الذي حصلت '' شوف تيفي'' على نسخة منه، على أن تيار '' قادمون – قادمون''، تيار مستقل عن أية حمولة إيديولوجية أو عناوين حزبية، يناشد لـ '' تصحيح الممارسة النقابية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي''.

كما يسعى التيار الجديد بحسب البيان إلى الانتقال بالنقابة من '' مفهوم الصراعات والمصالح ونسج العلاقات إلى نقابة ترجمة المشاريع وامتلاك القدرات على المرافعة والمدافعة بشأن قضايانا الجامعية".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب نقابة التعليم العالي قادمون-قادمون النقابة التعليم مدون الجامعة

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