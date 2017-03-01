بعد طلاقها..أنجلينا جولي تصدم براد بيت و تقرر الزواج من وسيم بريطاني ﻿

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الممثلة الأميركية أنجلينا جولي بعد سبع شهور من انفصالها عن مواطنها براد بيت، تتطلَّع للزواج من رجلٍ بريطاني.

شوف تيفي: وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الممثلة الأميركية أنجلينا جولي بعد سبع شهور من انفصالها عن مواطنها براد بيت، تتطلَّع للزواج من رجلٍ بريطاني.

وبحسب موقع Hollywood Life الأميركي، ومجلة OK! Magazine البريطانية، فإن الزواج الرابع لجولي سيكون من وسيم بريطاني، وهو أيضاً رائد أعمال، ويملك طموحات سياسية.

إذ تؤكد الأخبار المتداولة أن الاثنين التقيا في مدينة ماليبو بكاليفورنيا، حيث كانت جولي البالغة من العمر 41 عاماً تقضي معظم وقتها منذ الانفصال عن بيت.

ويبدو أن جولي كانت تجد لنفسها الوقت الكافي لتنظم بعض المواعيد الغرامية مع هذا البريطاني الغامض في منتجعها الخاص بعيداً عن الأضواء عندما يأخذ بيت الأطفال، بحسب ما لفت إليه موقع صحيفة Hindustan Times الهندية التي تصدر باللغة الإنجليزية.