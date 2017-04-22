البنك الشعبي يُطلق رسميا بنكه الإسلامي خلال شهر رمضان ﻿

تستعد مؤسسة البنك الشعبي، إعطاء الانطلاقة الفعلية لأبناك المالية التشاركية أو ما يُعرف بـ ''الأبناك الإسلامية''، بداية شهر رمضان المقبل، بحسب ما كشف عنه محمد أديب المدير العام لـ ''بنك اليسر'' التابع

عبدالرحيم رموحي

تستعد مؤسسة البنك الشعبي، إعطاء الانطلاقة الفعلية لأبناك المالية التشاركية أو ما يُعرف بـ ''الأبناك الإسلامية''، بداية شهر رمضان المقبل، بحسب ما كشف عنه محمد أديب المدير العام لـ ''بنك اليسر'' التابع للمؤسسة، خلال لقاء نظم بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء يومه السبت 22 أبريل 2017.

ملتقى البنك المنظم تحت عنوان '' اليسر العلمي للمالية التشاركية '' في دورته الأولى، حضره ثلة من العلماء في مجموعة من الدول العربية، دعا إلى '' ضرورة التفاعل الايجابي مع التحولات العميقة الحاصلة في المجال الاقتصادي بكل مستوياته وأبعاده''.

وسطر البنك، وفق مداخلات المشاركين في الملتقى، أهدافا للمالية التشاركية، وذلك من خلال التأكيد على '' قيمة اعتبار المطابقة الشرعية للخدمات المالية التشاركية في إطار الواقع المغربي وخصوصياته، وفهم رأي الفقه الإسلامي في بعض صور المنتوجات المالية التشاركية وسبل تطبيقها. ''

وكانت مجموعة البنك الشعبي، قد أعلنت خلال شهر مارس الماضي، عن اسم بنكها التشاركي الذي يحمل اسم بنك '' اليسر''، وحازت مجموعة البنك الشعبي على الترخيص بإنشاء بنك تشاركي، بشراكة مع البنك الأمريكي '' غيدانس فيناشل غروب''، المتخصص في الخدمات التشاركية، ويساهم البنك الأمريكي في الفرع الجديد بما نسبته 20 في المائة، فيما يستحوذ البنك الشعبي على حصة 80 %المتبقية.