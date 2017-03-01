عاجل: الشرطة تُحقق مع اللاعب أيت العريف لحظة وصوله إلى مطار محمد الخامس قادما من الامارات ﻿

كما انفردت بذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري،علمت '' شوف تيفي'' أن اللاعب عبد الحق أيت العريف وصل في هذه اللحظات من يومه السبت، إلى مطار محمد الخامس و تم توقيفه من طرف السلطات الأمنية.

شوف تيفي:

كما انفردت بذلك "شوف تيفي" في خبر حصري،علمت " شوف تيفي" أن اللاعب عبد الحق أيت العريف وصل في هذه اللحظات من يومه السبت، إلى مطار محمد الخامس و تم توقيفه من طرف السلطات الأمنية.

و قد باشرت الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس، تحقيقاتها الأولية مع أيت العريف في انتظار تحويله على أنظار المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء.

و كان اللاعب المغربي أيت العريف قرر العودة إلى أرض الوطن بعد أزيد من أربع سنوات على العيش في الامارات بسبب هروبه من قضية تتعلق بدفع شيكات بدون رصيد