بالصورة: الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث لأول مرة عن حقيقة حمل زوجته المغربية إيمان الباني ﻿

نشر الممثل التركي مراد يلدريم صورة جديدة تجمعه بزوجته المغربية إيمان الباني عبر حسابه بالانستغرام.

شوف تيفي:

نشر الممثل التركي مراد يلدريم صورة جديدة تجمعه بزوجته المغربية إيمان الباني عبر حسابه بالانستغرام.

و قد نفى مراد أن تكون إيمان الباني حامل مؤكدا أنه يتمنى ذلك لكن "ليس هناك أي شيء الآن".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الصحافة عن حمل الباني، إذ بدأ الترويج لهذا الموضوع بعد أشهر قليلة من زواجهما.