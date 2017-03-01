ياربي السلامة .. معلمة تقرر الانتحار أمام أعين تلاميذها بعدما طلبت منهم هاذ الطلب الغريب ﻿

شوف تيفي:
عبرت هيئة التدريس و عدد من التلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بعاصمة النخيل مراكش، عن استغرابها من إقدام معلمة تدرس بالتعليم الابتدائي المستوى الثاني ، و هي تردد كلمات غير مفهومة، قبل أن يتدخل مدير المؤسسة و زملائها، لثني الاستاذة التي كانت في حالة هيستيريا، بعد أن قامت بخلع بعض ثيابها .
و أكدت مصادر محلية أن المعنية بالأمر خصصت الحصة الدراسية لمادة القران الكريم فقط ، حيث طلبت من تلاميذها تجويد القران بصوت عالي ، لتنخرط في ترديد بعض الادعية , قبل أن تدخل في نوبة من البكاء و العويل حيث حثت التلاميذ على البكاء كذلك , كما حرصت المعلمة المذكورة أن تستدعي إحدى المعلمات الأخريات من أجل مشاركتها الحصة التعليمية الجنائزية "الغريبة"، لكن هذه المعلمة رفضت الحضور ، لتتجه المعنية بالأمر نحو حجرتها، وتشرع في طرق الباب بقوة ، الأمر الذي خلف حالة من الهلع لدى التلاميذ وأستاذتهم .
و ذكرت المصادر أن التلاميذ ظلوا يتلون القرآن وهم يبكون حتى تجردت المعلمة من بعض ثيابها واتجهت الى الطابق العلوي من المؤسسة في محاولة منها الانتحار، لكن عدد من الاساتذة و مدير المؤسسة التعليمة منعوها من تنفيذ هذا الفعل الاجرامي.
عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.