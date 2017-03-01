ياربي السلامة .. معلمة تقرر الانتحار أمام أعين تلاميذها بعدما طلبت منهم هاذ الطلب الغريب ﻿

عبرت هيئة التدريس و عدد من التلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بعاصمة النخيل مراكش، عن استغرابها من إقدام معلمة تدرس بالتعليم الابتدائي المستوى الثاني ، و هي تردد كلمات غير مفهومة، قبل أن يتدخل مدير

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عبرت هيئة التدريس و عدد من التلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بعاصمة النخيل مراكش، عن استغرابها من إقدام معلمة تدرس بالتعليم الابتدائي المستوى الثاني ، و هي تردد كلمات غير مفهومة، قبل أن يتدخل مدير المؤسسة و زملائها، لثني الاستاذة التي كانت في حالة هيستيريا، بعد أن قامت بخلع بعض ثيابها .



و أكدت مصادر محلية أن المعنية بالأمر خصصت الحصة الدراسية لمادة القران الكريم فقط ، حيث طلبت من تلاميذها تجويد القران بصوت عالي ، لتنخرط في ترديد بعض الادعية , قبل أن تدخل في نوبة من البكاء و العويل حيث حثت التلاميذ على البكاء كذلك , كما حرصت المعلمة المذكورة أن تستدعي إحدى المعلمات الأخريات من أجل مشاركتها الحصة التعليمية الجنائزية "الغريبة"، لكن هذه المعلمة رفضت الحضور ، لتتجه المعنية بالأمر نحو حجرتها، وتشرع في طرق الباب بقوة ، الأمر الذي خلف حالة من الهلع لدى التلاميذ وأستاذتهم .



و ذكرت المصادر أن التلاميذ ظلوا يتلون القرآن وهم يبكون حتى تجردت المعلمة من بعض ثيابها واتجهت الى الطابق العلوي من المؤسسة في محاولة منها الانتحار، لكن عدد من الاساتذة و مدير المؤسسة التعليمة منعوها من تنفيذ هذا الفعل الاجرامي.