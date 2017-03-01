عاجل: هذا هو مصير ولد لفشوش الآخر الذي قتل ابن آخ فنان مغربي بسيارته الفارهة ''بورش'' ﻿

متابعة منا لحادثة السير التي تسبب فيها ابن مسؤول رفيع بمدينة الرباط بداية الأسبوع بسيارته الفارهة ''بورش''، علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب المتورط يوجد رهن المراقبة الشرطية.

شوف تيفي:م غ

متابعة منا لحادثة السير التي تسبب فيها ابن مسؤول رفيع بمدينة الرباط بداية الأسبوع بسيارته الفارهة "بورش"، علمت "شوف تيفي" أن الشاب المتورط يوجد رهن المراقبة الشرطية.

و قالت مصادرنا، إن ابن المسؤول الذي تسبب بسيارته في وفاة شاب في مقتبل العمر، نتيجة إصابته بنزيف دموي على مستوى الرأس، يوجد رهن المراقبة الشرطية بمستشفى الشيخ زايد بالرباط حيث يتلقى العلاجات الضرورية في انتظار تقديمه أمام العدالة.

و كان الشاب المسمى "عادل" والذي يبلغ من العمر قيد حياته 21 سنة، أصيب على مستوى الرأس بنزيف، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى "السويسي" بالرباط، بعد أن صدمه ابن المسؤول الذي كان في حالة غير طبيعية وهو يقود سيارة سريعة فاخرة من نوع "بورش".



و تعود تفاصيل الحادث الراحل كان داخل سيارته في إشارة للمرور قبل أن يصطدم به ابن المسؤول، مشيرا إلى أن الراحل ابن أخ فنان أمازيغي، وكان يدرس التسيير بالعاصمة الرباط، ويقطن بمدينة مراكش.